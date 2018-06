Proyecto de adopciones incluye "preferencia legal" para familias con "padre y madre"

Este miércoles ingresó al Congreso el proyecto de adopciones impulsado por el Ejecutivo, que - entre otras medidas- contempla una "preferencia legal" para los hogares que ofrezcan a los menores los roles de "padre y madre".

Así lo explicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien aseguró que la medida busca orientar a los organismos y estamentos involucrados en el proceso de adopción.

"Hemos terminado con el orden de prelación porque este se entendía como excluyente o discriminatorio. Lo que estamos planteando es que los organismos que trabajen en esta materia y los jueces cuando resuelvan, busquen para el menor adoptado que tenga un ambiente familiar, que reproduzca el lugar donde él nació, con padre y madre en la medida que ello sea posible", dijo el secretario de Estado.

De esta forma, las parejas del mismo sexo quedarían relegadas a un segundo lugar frente a una heterosexual.

El ex senador insistió que en que "no hay una prelación -preferencia-, hay simplemente una preferencia legal que ayuda a orientar este trabajo para darle a los niños lo mejor".

"Me parece decimonónico"

Para la diputada Pamela Jiles, presidenta de la comisión de Familia de la Cámara Baja, esta fórmula es ambigua y "significa lapidar la posibilidad, entonces, de parejas homoparentales.

"Me parece decimonónico. Es inexplicable para que nos tuvieron esperando todo este tiempo para, finalmente, presentar una indicación sustitutiva que no soluciona el problema de los niños. No permite salvar vida de niños por la vía de ampliar la cantidad de personas que pueden adoptarlos", destacó la legisladora.

"Letra chica"

Al respecto, la Fundación Iguales sustuvo que "la modificación considera un criterio que excluiría a las parejas compuestas por personas del mismo sexo".

Su presidente ejecutivo, Juan Enrique Pi, sostuvo que "el proyecto de ley de adopción viene con letra chica".

"El Ejecutivo -añadió- dice por un lado que elimina los órdenes de prelación, pero a renglón seguido, dice que se privilegiarán las parejas heterosexuales por sobre las familias compuestas por parejas del mismo sexo. Eso es, precisamente, un orden de prelación que no pone en primer lugar la idoneidad de las familias, sino su composición. Llamamos al Congreso a rechazar esta indicación", remarcó.

Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) calificaron estas indicaciones como "abiertamente discriminatorias y ofensivas".