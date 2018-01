Sename: Fiscalía indaga eventual mala utilización de fondos en programa del Ministerio de Justicia

El Ministerio Público investiga una eventual mala utilización de fondos públicos a través de un programa impulsado por el Ministerio de Justicia que tenía como fin mejorar la calidad de las residencias del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Fue entre 2013 y 2016 cuando el la cartera creó el programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo (Ascar), el que hoy está bajo la lupa del fiscal Carlos Emilfork, quien indaga también las muertes de niños y adolescentes bajo la tutela del Sename.

"Una línea de investigación está relacionada con el programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias, el programa Ascar dependiente del Ministerio de Justicia y que funcionó en determinados años para efectos de que se fortaleciera el cuidado de los niños que se encontraban bajo la custodia del Estado", sostuvo el persecutor.

"El foco de la investigación es confirmar o dilucidar si los fondos públicos adscritos a un programa determinado con una finalidad determinada se emplearon para esos fines", apuntó, agregando que "en su oportunidad iremos tomando las decisiones que corresponden".

Tanto desde el Ministerio de Justicia como del Sename han declinado hablar del tema pues la indagatoria está en curso.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Funcionaros del servicio, Alicia del Basto, criticó la iniciativa, asegurando que "desde un principio tuvimos una opinión que era contraria a la instalación de este programa e incluso pedimos un pronunciamiento de la Contraloría respecto a esto, a la dualidad de funciones".

Fustiga que "nunca quisieron escuchar, más aún (cuando) la Contraloría determinó que no había dualidad de funciones, por lo tanto el programa se instaló, pero en la opinión que tenemos no sirvió de mucho, no hubo cambios y las residencia siguen funcionando de la misma manera".

Siguen diligencias por muerte de niña esperando trasplantes

En tanto, la Fiscalía continúa las diligencias en el marco del caso de Daniela Vargas, la niña que bajo el cuidado del Sename murió en 2015 luego que se le negara el ingreso a la lista de espera para un trasplante al corazón.

Dentro de las novedades, el fiscal Emilfork confirmó que "dentro de las declaraciones que se han prestado, está el coordinador nacional de Trasplante (José Luis Rojas)", en calidad de testigo.

La ex directora del Sename Marcela Labraña declaró como imputada la semana pasada. (Foto: ATON)

Recuerda también que "varias de las preguntas que hicimos a la ex directora nacional (del Sename Marcela Labraña) se relacionan con aspectos que ha develado la investigación y algunos de ellos bastante fuertes".

Labraña, quien declaró con como imputada la semana pasada, volverá a hacerlo el próximo 9 de enero.

Precisa que la investigación está enfocada en "la forma en que se realizó esta coordinación del Sename, el Hospital Clínico de la Universidad Católica y el Ministerio de Salud a través del coordinador nacional de Trasplantes", por lo que "hemos tomado declaración a nivel de la Universidad Católica, del Ministerio de Salud, del Servicio nacional de Menores y también de (la ONG) Proyecta".

Además se incautaron fichas clínicas en el Hospital Base de Puerto Montt, la ex Posta Central y el Hospital Clínico de la Universidad Católica, recintos donde estuvo la menor esperando ser ingresada a la lista de espera de trasplantes, lo cual se le negó de parte de la Red Salud UC con venia del Minsal.

Ministra de Salud no descarta declarar si es requerida

Pese a que aún no ha sido requerida por la Fiscalía, la ministra de Salud, Carmen Castillo, aseguró que no tiene problemas en hacerlo: "(Ante) cualquier petición del fiscal estamos atentos a darle todas las respuestas que necesite, así que no hay problema de que hagan todas las interrogaciones que correspondan".

La ministra Castillo se mostró dispuesta a colaborar con la investigación. (Foto: ATON)

La secretaria de Estado descartó, además, "contestar a través de la prensa" a los emplazamientos que se le hizo Labraña tras su declaración.

Las diligencias del Ministerio Público, en el marco de la investigación por las muertes de 1.313 menores bajo la tutela del Estado, continuarán esta semana.