Sename: Gobierno da discusión inmediata a ley corta para organismos colaboradores

El Gobierno anunció discusión inmediata para la ley corta que aumenta los recursos para los organismos colaboradores del Sename, con la idea de reponer esos dineros luego de que la comisión de Familia de la Cámara rechazara el incremento de las subvenciones para estas entidades.

La iniciativa del Ejecutivo pretendía reajustar en un 25 por ciento los fondos para dichas instituciones, y sufrió un traspié luego de que se rechazara el monto de 10 mil millones de pesos, pasando a la comisión de Constitución sin recursos.

"El Gobierno ha tomado la decisión de darle discusión inmediata al proyecto conocido como ley corta del Sename, que es el proyecto que permite aumentar los recursos para los niños y niñas que están en residencias del Sename", dijo el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel.

"Es un proyecto que inexplicablemente se quedó sin su fuente de financiamiento en la comisión de Familia, había sido aprobado prácticamente por unanimidad en la comisión de Constitución, fue parte del acuerdo nacional por la infancia y por razones que no logramos entender en la comisión de Familia lo dejaron sin recursos", añadió el secretario de Estado.

El rechazo unánime de la oposición se materializó con el voto en contra del parlamentario de RN Leonidas Romero, quien explicó porqué se opuso a esta iniciativa del Gobierno.

"Soy un parlamentario de Gobierno, pero no soy incondicional en temas tan preocupantes, que todos, izquierda y derecha, hacemos discursos grandielocuentes, que estamos por los niños primero, pero me doy cuenta que aquí eso no está ocurriendo", planteó el diputado de RN.

"Cuando hay instituciones reconocidas pública y legalmente en la cuales se violaron a los niños, en las cuales fallecieron niños, no hay ninguna exigencia, no hay ningún requisito especial y se les sigue entregando recursos, yo no lo comparto", recalcó.

Desde el Sename, su directora, Susana Tonda, planteó la necesidad de conseguir estos recursos para salir de la precaria situación por la que atraviesa el organismo.

"Tenemos más de 5.500 niños en residencias de organismos colaboradores que requieren mejoras, en los modelos de atención, personal mejor capacitado, mejores programas, mejores modelos de intervención, requieren muchas cosas y si no aumentamos los recursos no podemos exigirle que mejoren la calidad de los modelos de intervención y la calidad de las mejoras. Lo que ayer se rechazó es aumentar 3.200 pesos por niño al día", dijo Tonda.

Esta discusión inmediata fue solicitada por el Presidente Piñera con la idea de que el próximo miércoles pueda ser revisado por la Cámara de Diputados y avanzar al Senado.