Joven multada por fotografiarse sobre moai: "Me arrepiento de todo"

Javiera, adolescente de 17 años, fue multada con 473 mil pesos y además quedó con prohibición de regresar a Isla de Pascua por dos años tras fotografiarse sobre un moai durante sus vacaciones familiares.

"Me arrepiento de todo, me arrepiento de haberme subido al moai. Me arrepiento de haberle faltado el respeto a los pascuenses", señaló la adolescente en entrevista con Las Últimas Noticias.

La joven explicó que estaba de vacaciones junto a sus padres y hermano. "Ese día fuimos a pescar a un borde costero. De pronto fuimos a dar una vuelta con mi hermano y fue cuando vimos los moais. Primero nos acercamos y nos empezamos a sacar fotos, después se me ocurrió subirme al moai y decirle a mi hermano que me tomara una foto".

"Más tarde la compartí y un rapa nui la encontró y la publicó en una página de Isla de Pascua. Ahí todos empezaron a insultarme y funarme", contó.

Luego que la imagen se viralizara, Javiera recibió mensajes con amenazas. "Había pascuenses que incluso me amenazaron de muerte. Llegaron a ese extremo. Ellos sentían que era una falta extrema de respeto y yo tenía mucho miedo".

Sobre el por qué sacó la foto, la adolescente detalló que vio "que ese moai estaba sin guardabosques, desprotegido y eso fue como la atracción. Me pareció una foto bacán".