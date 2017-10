Abogado de familia Luchsinger: La Justicia, en la práctica, derogó la Ley Antiterrorista

El abogado Carlos Tenorio, quien representó a la familia Luchsinger Mackay en el juicio que el jueves concluyó con los 11 imputados absueltos, afirmó que este veredicto demuestra que la Ley Antiterrorista en Chile está, en la práctica, derogada.

"Lo que estamos viendo con fallos recientes y con este veredicto en particular es que el Poder Judicial, en la práctica, derogó la Ley de Conductas Terroristas... Hay una derogación tácita... ¿Por qué? Porque no se aplica ésta", dijo Tenorio, quien también participó en el juicio donde fue condenado el machi Celestino Córdova.

"En este caso en particular, en el concepto nuestro, sí se acreditaron todos y cada uno de los pre-supuestos que dan cuenta de la hipótesis terrorista que la Ley 18.314. No obstante, los tribunales vuelven a darnos una valoración negativa de todo eso y estimar que no es terrorismo", criticó.

El aseguró que "éstos no fueron delitos de incendio con resultado de muerte, sino hechos muchísimo más graves, y nuestros ordenamiento jurídico a esos hechos muchísimo más graves les da la calificación de terrorista".

Defensas preparan demandas contra el Estado

Desde la parte de las defensas dijeron, apenas conocido el veredicto, que pensaban entablar demandas contra el Estado por el perjuicio que causó a los acusados pasar -en muchos casos- un año y siete meses en prisión preventiva, para terminar siendo declarados no culpables.

"Lo que corresponde y lo que procede es una demanda civil por la responsabilidad extracontractual del Estado, demanda que interpondremos inmediatamente quede firme y ejecutoriada la sentencia absolutoria", dijo el abogado Rodrigo Román, representante de Sabino Catrilaf Quidel.

"Aquí se impuso una pena anticipada, una prisión preventiva que se prolongó por un año y siete meses", advierte el abogado Rodrigo Román. (Foto: ATON)

Román explicó que "luego de la lectura del fallo, (programada para) el 14 de noviembre, hay un plazo para que el Ministerio Público y los querellantes se alcen en contra de la sentencia (absolutoria), eventualmente a través de un recurso de nulidad".

"Luego que resuelvan las cortes respecto de aquello queda firme y ejecutoriada (la sentencia) y, a partir de eso, nosotros vamos a interponer demanda en contra del Estado, porque aquí lo que se impuso fue una pena anticipada, una prisión preventiva que se prolongó por un año y siete meses", acusó.

La familia de la machi Francisca Linconao está "analizando si emprende algún tipo de demanda". (Foto: ATON)

"Lo que decida la machi"

Ingrid Conejeros, vocera de Francisca Linconao, señaló que aún no toman una resolución sobre pasos judiciales posteriores, pero "lo que la machi decida va a ser lo que se va a seguir adelante".

"Siempre supimos que la machi iba a ser absuelta y todos los imputados también. Ahora, del tema del fallo que viene el 14 de noviembre, hay que esperar a leer todos los detalles de ella, porque también ahí existe la posibilidad de que familia (Luchsinger) -en este caso los querellantes- vayan a apelar. Todos ésos son factores que influyen en qué determinación se vaya a tomar, pero la familia está analizando en este momento si es que van a hacer algún tipo de demanda", señaló Conejeros.