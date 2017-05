Caso Luchsinger-Mackay: Diputado Fuad Chahín declarará como testigo de descargo

El diputado Fuad Chahín (DC) quedó validado para declarar como testigo de descargo, es decir que testificará a favor de uno de los imputados, en el juicio oral por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido en la comuna de Vilcún, Región de La Araucanía, en enero de 2013.

El legislador fue solicitado como testigo del acusado Luis Tralcal Quidel, uno de los comuneros mapuche presuntamente vinculados al incendio intencional en el predio Granja Lumahue que terminó con la muerte de Werner Luchsinger y su esposa, Vivian Mackay.

"Chahín se había encontrado, el día de los hechos, en la ciudad de Temuco, y es por esa única razón que lo hemos citado con el gesto de que entregue dicha información al Tribunal Oral", explicó el defensor penal privado Sebastián Saavedra.

Chahín es diputado por el distrito 49 y representa a las comunas de Vilcún, Curacautín, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, Melipeuco, Perquenco y Victoria, en la Región de La Araucanía.

"Es delicado e impactante"

El abogado de la familia Luchsinger Mackay, Carlos Tenorio, comentó al respecto que "es delicado que un diputado de la República pretenda declarar en una causa tan dolorosa y emblemática como esta".

"No obstante, no conocemos la declaración, así que no puedo prejuzgar la misma, pero sí me parece impactante que esté él como uno de los testigos de descargo", manifestó Tenorio.

En la novena jornada de preparación del juicio oral se escuchó la presentación de pruebas por parte de la defensa, antes del receso de fin de semana. Todo se reanudará el lunes, con la declaración del legislador.

En este caso sólo hay un sentenciado, el machi Celestino Córdova, condenado a 18 años de cárcel, y 11 imputados, entre ellos la machi Francisca Linconao.