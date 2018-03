Caso Matute: Magistrada Rivas descartó sobreseimiento y fijó reunión con familia

La jueza Carola Rivas aseguró que la causa por la muerte y desaparición de Jorge Matute Johns no será sobreseída, junto con anunciar que el 27 de marzo próximo entregará la información sobre la investigación a los familiares del joven.

Rivas recibió este martes a los abogados de la familia Matute, Fernando Saenger y David Vargas, en la Corte de Apelaciones de Concepción para discutir los avances de la investigación del emblemático caso.

Tras la cita, la ministra confirmó que "no tengo nada que decir, porque no puedo darle ninguna información a la familia. Fijamos una nueva audiencia para el próximo martes 27 y ahí sí que va a haber más información, porque me comprometí a entregarle las piezas del último informe, que no lo tengo en mis manos todavía, voy a ir mañana a buscarlo a Santiago".

Los representantes de la familia Matute inquirieron a Rivas sobre "eventuales comentarios" que apuntaban al sobreseimiento de la causa, que fueron desmentidos por la ministra.

Vargas explicó que "todavía siguen existiendo diligencias pendientes y la idea es que inclusive nosotros en su minuto tengamos conocimiento y podamos quizás también aportar a las mismas".

"Por lo pronto ella sigue descartando cualquier idea de sobreseimiento respecto a la causa", aseguró el abogado.

Cabe recordar que en diciembre pasado, la ministra mostró parcialmente un fragmento de ese cuaderno, en el que se investiga la hipótesis de la intoxicación por pentobarbital. Sin embargo, la familia de la víctima no tuvo acceso a esos antecedentes.

En la cita fijada para el 27 de marzo, Rivas recibirá a María Teresa Johns y a Alex Matute, además de los abogados de la familia.