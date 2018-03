Caso Matute: Ministra Rivas descartó cierre de la investigación

La ministra Carola Rivas aclaró que el jueves pasado dio por concluidas las diligencias por el caso Matute, pero sostuvo que no ha cerrado la causa y que tampoco piensa en el sobreseimiento de la misma, pues de ocurrir aquello, primero se lo comunicará a la familia del joven.

Rivas tiene pactada una cita con la familia Matute para el próximo martes 27 de marzo, día en que se dará publicidad completa al sumario secreto del caso.

"No he cerrado la investigación, no hay ninguna resolución de cierre del sumario. Las diligencias que yo he decretado en el cuaderno secreto están cumplidas el jueves pasado y no he dispuesto de nuevas (diligencias) hasta tener una reunión de coordinación con los abogados querellantes y eso va a ser el próximo martes", manifestó la magistrada.

La ministra Rivas tampoco confirmó el rumor que circula respecto al fallecimiento de los eventuales autores de suministrar el barbitúrico que terminó costándole la vida a Jorge Matute en inmediaciones de la discoteque La Cucaracha.

Así, todo quedó en suspenso hasta el próximo martes cuando la familia se entere de todo lo avanzado por la ministra Rivas en estos más de tres años y medio de indagatoria.