Ministra del caso Matute realiza diligencias en Santiago

La ministra en visita del caso Matute, Carola Rivas, se trasladó este jueves a Santiago en comisión de servicio, según informó el Poder Judicial, para realizar diligencias pendientes desde enero pasado en esta investigación.

Antes de iniciar su período de vacaciones, la ministra encargó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Santiago, por lo que ahora recogerá las conclusiones de esos trámites realizados.

María Teresa Johns, madre del joven fallecido, manifestó a Cooperativa estar confundida con las últimas declaraciones de la ministra Rivas, quien afirmó que había gente muerta involucrada en la causa y que no había declarado.

"La ministra dijo que habían algunas personas que habían muerto, yo no entiendo, yo lo único que quiero es la verdad de mi hijo, una persona que estuviera al frente mío y que fuera procesada así como han procesado 20, 30 años después. (...) Yo no voy a aceptar que me digan 'están todos muertos y los muertos no hablan'", sostuvo.

La ministra Carola Rivas permanecerá hasta este viernes en la capital, para posteriormente continuar con sus labores habituales en la Corte de Apelaciones de Concepción, ya que ella trabaja sin dedicación exclusiva en la causa.