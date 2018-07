Dávalos anuncia nuevas querellas contra autoridades y medios de comunicación

Sebastián Dávalos criticó este viernes al Gobierno de Sebastián Piñera por no pronunciarse respecto a las querellas que él interpuso en contra de los ministros de Bienes Nacionales, Felipe Ward, y de Trabajo, Nicolás Monckeberg.

"¿Se pronunció el Gobierno de Chile respecto del imputado ministro Monckeberg o siguen callando cómplicemente? Están todas presentadas, la del ministro Monckeberg tiene 15 días en que fue acogida y el Gobierno, como siempre, ante estas situaciones, calla", dijo el hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien adelantó que hay en camino más acciones judiciales "contra autoridades regionales y medios de comunicación".

"A mí me llama la atención, porque parece que ése es el doble estándar que tiene este Gobierno, y las querellas van a seguir, las querellas contra autoridades regionales y también medios de comunicación", dijo el esposo de Natalia Compagnon.

Valero: Caso Caval no deja de ser nada más que algo político

Durante esta jornada declaró en el Tribunal Oral de Rancagua, en el juicio oral por la arista madre del caso Caval, Mauricio Valero, ex socio de Compagnon, quien insistió en que la empresa no tuvo nada que ver con el cambio de uso de suelo.

"Hoy, como han visto, he hecho uso del derecho a mi declaración y he hecho una presentación de todo lo que ha sido esta historia del caso Caval. El caso Caval no deja de ser nada más que algo político", aseguró.

"Hoy he demostrado con fechas, con detalles, que aquí no hay nada; el soborno no existe y, por tanto, estoy muy tranquilo para enfrentar en manos del juzgado oral un fallo favorable", sostuvo el empresario.

(Foto: ATON)

"A mí me interesa que el caso Caval -no olvidemos que es un caso de soborno, de haber manipulado instituciones públicas para lograr un objetivo- es absolutamente falso", recalcó Valero.

Defensor de Valero: "Cometió errores en el mundo tributario"

Tras esto su abogado, Felipe Jiménez, expresó que "Mauricio Valero necesitaba exponer su verdad", porque "ha sido basureado, maltratado durante años, en una condición en que él no es autor de ningún delito en relación al caso Caval propiamente tal".

"Cometió errores en el mundo tributario, pero eso no es lo que se está juzgando en ese minuto. Lo que se juzga es si hubo abuso de influencia, soborno, y la verdad es que Caval no sobornó a nadie. No le interesaba sobornar a nadie, no le convenía sobornar a nadie y lo que acá hubo fue una instrumentación política de los negocios que hizo la empresa Caval, que desarrolló la empresa Caval, que le generaron un daño gigantesco a él, a su familia y él necesitaba, por ende, poder dar su verdad y contar su versión", sentenció el defensor.