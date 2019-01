Ex alcalde de Cerro Navia pide sobreseimiento en Caso Basura

El ex alcalde de Cerro Navia Luis Plaza y un grupo de ex concejales imputados en el denominado Caso Basura, en el que son investigados por fraude al fisco y lavado de activos, solicitaron a la justicia decretar el sobreseimiento definitivo de la causa.

Si bien se tenía previsto que este martes comenzara la preparación para el juicio oral, la presentación de la defensa del ex jefe comunal y de los ex ediles obligó a fijar una nueva audiencia, la que se realizará este 15 de enero.

"No tengo nada que ver en el caso basura. El alcalde de Cerro Navia no tiene nada que ver en el caso basura, el caso basura ni siquiera es de la comuna de Cerro Navia. A mí me involucraron políticamente en el caso basura y no tengo nada que ver ni yo ni la comuna de Cerro Navia ni los concejales de Cerro Navia", insistió Plaza.

El ex alcalde dijo tener una "tranquilidad enorme" en el trabajo de sus abogados y resaltó que se va a "hacer justicia en esto".

"Es una verdadera lucha investigar delitos de corrupción"

El caso basura ha demostrado ser una compleja causa para el Ministerio Público, reconoció el fiscal metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaf.

En esa línea, la Corte de Apelaciones incluso resolvió separar en cuatro juicios la investigación: una por cada alcalde involucrado (Christian Vittori, Luis Plaza, Pedro Sabat y Mario Olavarría).

"Se trata de cuatro municipalidades y las cuatro municipalidades estamos hablando de actos de corrupción. La Contraloría General de la República incluso se tuvo que dividir para tener una división de municipalidades, porque es allí donde se encuentran mayores actos de corrupción, lamentablemente", sostuvo el fiscal Pérez.

El persecutor destacó además que "es una verdadera lucha investigar delitos de corrupción".

"Para un fiscal es mucho más fácil llevar a juicio a un ladrón, y puede llegar a tener la misma condena o mayor, que respecto a una persona que comete fraude al Fisco", añadió el fiscal que tiene a cargo la arista Ñuñoa del mencionado caso.

En este marco, el ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, enfrentó este martes una nueva jornada de juicio oral.

Para Sabat la Fiscalía Occidente solicita una pena de siete años de presidio, una multa de 524 millones de pesos y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.