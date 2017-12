Galvarino Apablaza apeló a la decisión que le quitó el estatus de refugiado político

Sergio Galvarino Apablaza interpuso un recurso jerárquico administrativo apelando a la Decisión del Comité Nacional de Refugiados de Argentina (Conare), que le quitó el estatus de refugiado político.

Ahora la secretaría trasandina de Derechos Humanos emitirá un dictamen, y sobre eso, resolverá el ministro del Interior argentino. Si esa apelación se deniega, el ex frentista aún tiene la vía judicial, con el "Fuero Contencioso Administrativo Federal".

El abogado argentino que representa a Chile en el caso, Gustavo Gené, reiteró que desconoce el contenido de la resolución de la Conare y que sólo la pudieron leer Apablaza y el Estado argentino.

Una de los motivos por el que se le quitó el asilo político se debería a que el ex frentista no comunicó que cobraba una pensión contemplada por la Ley de Reparaciones 19.992, la cual es aplicada para reparar a las personas declaradas como víctimas de tortura por la comisión Valech.

"Nosotros no pudimos tener una información oficial porque los que son parte en el juicio de refugio, son el solicitante del refugio y el Estado que se lo concede o se lo deniega, y nosotros no somos parte de ese juicio", aseguró Gené.

El jurista además agregó que "lo que sí sabemos es que el Estado argentino, a través de su Cancillería, le hizo saber a Chile que había cesado el estado de refugiado de Apablaza y que este había apelado a la resolución".

A pesar de que el Juez Mario Carroza emitió una orden de captura de internacional en contra de Apablaza por ser el autor intelectual del asesinato del ex senador Jaime Guzmán, el proceso será largo, ya que en se deberán agotar las instancias administrativas y luego las judiciales, para finalmente determinar si el ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez puede ser extraditado o no.