Machi Linconao: Soy una autoridad mapuche y fiscales y abogados me deben respetar como tal

Un grupo de nueve parlamentarios de oposición visitó este viernes en Temuco a la machi Francisca Linconao, a días del comienzo de los alegatos de clausura en el tercer juicio oral por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido en enero de 2013.

La autoridad ancestral agradeció la visita de las diputadas Karol Cariola (PC), Camila Vallejo (PC), Camila Rojas (FA), Cristina Girardi (PPD), Emilia Nuyado (PS), y los diputados Marcos Ilabaca (PS), Amaro Labra (PC), Boris Barrera (PC) y Gonzalo Winter (FA).

La machi reiteró su inocencia en la antesala de los alegatos de clausura que se llevarán a cabo este lunes 23 y martes 24 de abril, y remarcó que es una autoridad y que tanto los persecutores del caso, como los abogados querellantes, deberían respetarla como tal.

"Les pedí (a los diputados) que ellos hicieran todo lo que tiene que hacer un diputado. Yo también soy una autoridad, así como los huinca dicen 'soy autoridad, soy abogado, soy fiscal', yo también soy una autoridad de mi pueblo mapuche, entonces tienen que tener más respeto los fiscales y los abogados querellantes", apuntó.

Linconao señaló que confía "en el juez, porque soy una persona inocente. No hay nada, nada que me pueda condenar. a una persona inocente no se puede condenar".

En la últimas horas ha surgido la probable fecha del veredicto en este caso, que podría conocerse durante la primera quincena del mes de mayo.

La delegación parlamentaria visitó luego al machi Celestino Córdova, quien permanece internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, mantiene su huelga de hambre -que se acerca a los 100 días- e insiste en que el Gobierno debe autorizarlo a salir a su rehue para renovar su espiritualidad.