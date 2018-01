Temuco: Fiscalía insistirá en allanar Dipolcar, pese a la oposición de Carabineros

Luego de que Carabineros se opusiera al allanamiento de las dependencias de la Dirección de Inteligencia Policial en Temuco, el Ministerio Público anunció que insistirá en la intención de ejecutar el procedimiento.

Personal de la PDI llegó esta mañana al recinto, en medio del escándalo por la denuncia de la Fiscalía sobre la implantación de pruebas falsas en contra los imputados de la denominada "Operación Huracán", pero "lamentablemente no se pudieron realizar (las diligencias) dada la oposición de Carabineros", acusó Marta Herrera, vocera de la Fiscalía Nacional.

Desde el Dipolcar argumentaron que deben pasar 48 horas desde que se decreta la orden de allanamiento en caso de que la medida vaya en contra de instituciones uniformadas.

Además, a tres cuadras del lugar se instalaron carros blindados del GOPE con personal armado y escudos antimotines.

Frente a esto el fiscal Roberto Garrido entregó otros detalles del procedimiento y de los pasos a seguir.

"Nos constituimos, en conjunto con la PDI, para realizar el allanamiento, y existió oposición por parte de Carabineros en razón de ciertas formalidades legales que estimaron se habían incumplido", explicó Garrido, antes de advertir que "el Ministerio Público insistirá con esta diligencia".

El persecutor agregó que, por el momento, se "está resguardando lo que podría ser de utilidad para la investigación, como dispositivos electrónicos de almacenamiento de información. Esto se está sellando e inventariando, como corresponde".

El cuartel de la Dipolcar, ubicado en calle Pablo Neruda, se encuentra sellado y resguardado por la PDI.

Fiscalía Nacional respondió a jefe de Dipolcar

Además, Marta Herrera respondió al jefe nacional de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), general inspector Gonzalo Blu, quien cuestionó el momento en que se presenta la querella del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes e, incluso, pidió que la Justicia rechace la decisión de no perseverar en la investigación que tomó el Ministerio Público.

"La adulteración de evidencia constituye delitos y eso no significa, además, que nosotros avalemos nada porque la Fiscalía, en la petición que ingresó al órgano jurisdiccional, únicamente está diciendo que no tiene antecedentes que le permitan seguir adelante con la investigación", aseveró la vocera de la Fiscalía Nacional.

Herrera explicó que "no está diciendo que ahí no haya delito, no está diciendo que allí no haya participación, está diciendo simplemente que en la medida que nosotros contemos con antecedentes que no estén contaminados, podríamos seguir adelante".

"Esos antecedentes, hasta ahora, no existen", recalcó.

Multigremial: "Es grave que ocurran estas situaciones"

Desde la Multigremial de La Araucanía, su presidente Luciano Rivas expresó que lo ocurrido es un hecho grave que no puede volver a suceder.

"Nos parece grave que ocurran estas situaciones. La verdad es que requerimos que quienes estén a cargo de las investigaciones por los delitos ocurridos en nuestra zona de violencia rural y de terrorismo que hemos visto en el último tiempo deben ser abordados de la mejor forma", indicó.

Rivas sostuvo que "no nos parece que se estén dando estas situaciones y esperamos que se investiguen y que se dé con los responsables de quienes están haciendo cualquier tipo de entorpecimiento de la real investigación, que debe ser encontrar a los responsables de los atentados ocurridos en nuestra región, en la zona sur".

"Así que esperamos la mayor rigurosidad en la investigación de este hecho puntual, así como también esperamos el avance de los otros hechos y de las otras líneas investigativas para dar con el paradero de las personas que andan haciendo los delitos terroristas en la Región.