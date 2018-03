Caso Corpesca: Fiscalía cierra investigación y prepara acusaciones

El fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, confirmó el cierre de la investigación del caso Corpesca, luego que acabara el plazo del Ministerio Público para la realización de diligencias.

La decisión fue dada a conocer por Contardo al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago este lunes, oportunidad en la que confirmó que las acusaciones comprenden 70 carpetas y 45 mil fojas, con relación a las ocho personas imputadas en el proceso.

"Se comunicó el cierre de la investigación. Estábamos esperando que llegaran los últimos antecedentes que había requerido el Ministerio Público. Una vez llegados, estimamos que las investigaciones estaban agotadas y por lo tanto procedimos al cierre", indicó.

"Son ocho imputados, entre los que se encuentra la ex diputada Isasi y el senador Orpis, fundamentalmente por los delitos de cohecho, soborno, delitos de fraude al Fisco y algunos delitos tributarios", detalló el persecutor.

Según se había adelantado, existe disposición para llegar a acuerdos de procedimientos abreviados con algunos de los imputados, como la ex diputada Marta Isasi y el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica.

Sin embargo, en relación al desaforado senador Jaime Orpis, el proceso se continuará hasta un juicio oral.

Cabe recordar que dos ex asesoras de Orpis -la ex secretaria Blenda Huus y la ex jefa de gabinete María Viviana Quiroz- fueron condenadas por los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y delito tributario.