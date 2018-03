Caso Corpesca: Jaime Orpis acusó "arbitrariedad, discriminación y linchamiento"

Orpis resaltó haber reconocido los delitos que cometió, pero dijo que entre éstos no figura el cohecho.

El ex senador de la UDI Jaime Orpis acusó ser víctima de "arbitrariedad, discriminación y linchamiento" en el marco del proceso que se sigue en su contra por el caso Corpesca, y consideró "profundamente desproporcionada" la pena de 21 años de cárcel pedida para él por la Fiscalía.

"El jueves la fiscal (Ximena) Chong y el fiscal (Julio) Contardo presentaron la acusación en mi contra, solicitando se me apliquen penas de cárcel que, sumadas, llegan a 21 años. Esta decisión es de una profunda injusticia por lo discriminatoria y desproporcionada, considerando que frente a situaciones similares tanto el Ministerio Público como los Tribunales de Justicia –incluyendo la Corte Suprema- han absuelto a los imputados o les han ofrecido salidas alternativas. En otros casos ni siquiera se han presentado querellas ni se ha investigado", dijo Orpis en una declaración enviada a Cooperativa.

"En ninguno de los casos en que se investiga financiamiento irregular de la política un fiscal ha perpetrado una acto tan discriminatorio y arbitrario. Confío en que la Justicia ponga límite a este linchamiento del que he sido objeto y, aunque sea tarde, me permita defenderme", agregó el ex legislador.

"Reconocí los delitos que cometí"

"Respecto de los hechos, es de público conocimiento que he colaborado activamente en su esclarecimiento: declaré voluntariamente, estando con licencia médica después de un infarto; reconocí los delitos que, efectivamente, cometí, y restituí los dineros. Sin embargo, he rechazado categórica y reiteradamente haber cometido el delito tributario, algunos casos de fraude al Fisco y el cohecho", explicó.

Por otro lado, "la Fiscalía presentó la acusación sin que durante tres años yo haya podido defenderme, como la ley, en teoría, me lo garantiza: sistemáticamente rechazaron, sin fundamento, todas las diligencias solicitadas por la defensa que estaban en contra de la tesis de la Fiscalía, con lo cual se ha faltado gravemente al debido proceso, por cuanto la acusación sólo contiene las pruebas que arbitrariamente estimó pertinentes (el Ministerio Público). Confío en que la Justicia procederá a la reapertura de la investigación", continúa.

Los "proyectos personales" de Chong

Jaime Orpis señaló también que "es lamentable que la acusación (conocida ayer) haya coincidido con la postulación de la fiscal (Ximena) Chong para la (jefatura de la) Fiscalía Centro Norte".

"Habría sido sano, para la credibilidad del sistema judicial, que ella hubiese dado un paso al costado mientras dura este proceso, para evitar contaminar causas judiciales con alta exposición pública, como la que me afecta a mí, con proyectos personales", remató.