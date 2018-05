Caso Corpesca: Tribunal fijó preparación de juicio oral para el 21 de junio

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago informó este viernes que fijó para el próximo 21 de junio la preparación del juicio oral en el caso Corpesca, luego que los fiscales Julio Contardo y Ximena Chong presentaran la acusación contra los imputados.

En la instancia se revisarán diversas pruebas materiales, documentales, periciales y distintos testigos y escritos que serán utilizados dentro del proceso judicial.

La causa había sido cerrada el 5 de marzo y 10 días después, los abogados defensores del ex senador UDI, Jaime Orpis, pidieron la reapertura del caso para concretar diligencias pendientes que ellos mismos pidieron pero que el Ministerio Público negó. Tras la autorización para concretar las diligencias, se sumaron 60 días más a la investigación.

El Ministerio Público pide 21 años de cárcel para el ex parlamentario.

Orpis está formalizado por cohecho, fraude al Fisco y delitos tributarios –tras recibir pagos de Corpesca mientras se tramitaba la Ley de Pesca- y beneficiarse del pago de honorarios a asesores externos del Senado. Todo, pidiendo boletas ideológicamente falsas para respaldar los fondos.

El abogado de Orpis, Sergio Rodríguez, afirmó que "nosotros como defensa, tal cual como lo hicimos en su momento, planteamos que en el juicio demostraremos que no existe el delito de cohecho, que es el más grave que se le está imputando dentro de las diversas conductas de la acusación".

Entre los testigos que se cuentan en la acusación presentada por el Ministerio Público se encuentra el ex senador UDI y ex ministro de Economía del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Longueira; el presidente de Corpesca, el empresario Roberto Angelini; el actual ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine; y los ex senadores Fulvio Rossi (ex PS) y Hosain Sabag (DC).