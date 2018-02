Fiscal confirmó pronto cierre del caso Corpesca

El fiscal a cargo del denominado caso Corpesca, Julio Contardo, confirmó que el pronto cierre de la causa, luego de casi tres años de indagatoria sobre financiamiento irregular a políticos.

El próximo lunes 5 de marzo vence el plazo del Ministerio Público para hacer diligencias y, según informa el diario La Tercera, durante esa semana se solicitará audiencia para comunicar el cierre de la investigación.

"Estamos a la espera del resultado de las últimas diligencias y con eso cerramos la investigación", dijo Contardo al rotativo, puntualizando que sólo faltan algunos informes y que todo debiera estar listo antes de ese lunes.

Después de eso la Fiscalía tendrá 10 días para presentar la acusación contra los imputados que aún no estén condenados, o bien acuerdos de alternativas procesales a un juicio oral.

"Se procederá entonces conforme a la ley, a formular acusación", agregó el persecutor, detallando que los imputados que quedan con proceso abierto son "el (desaforado) senador (Jaime) Orpis, la ex diputada (Marta) Isasi, el ex gerente de Corpesca Francisco Mujica, los emisores de boletas Lorena Lara, Carolina Gazitúa, Fernando Lobos y el asesor de Isasi, Giorgio Carrillo".

"Orpis (formalizado por cohecho, delitos tributarios y fraude al Fisco) necesariamente va a tener que enfrentar un juicio oral", dijo el fiscal regional del Biobío, y precisó que el delito de fraude al Fisco reiterado eleva la penalidad: "Podría ser que a fines de abril estemos ya en la audiencia de preparación de juicio oral", estimó.

El miércoles último dos ex asesoras del senador Orpis -la ex secretaria Blenda Huus y la ex jefa de gabinete María Viviana Quiroz- fueron condenadas por los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y delito tributario en este caso Corpesca.