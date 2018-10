Jaime Orpis insiste en su inocencia: Voté en función de un acuerdo político, no fui comprado

En el marco del caso Corpesca, el ex senador Jaime Orpis continúa remarcando que es inocente, e insiste en la tesis de que todo se trato de un acuerdo político entre el entonces Gobierno y parte de la oposición.

A través de un video el ex parlamentario que renunció a la UDI asegura ser inocente de las acusaciones de cohecho, y reveló que alrededor de 19 senadores hicieron alusión a un acuerdo político en sus intervenciones en la Cámara Alta.

"No cometí cohecho, nunca estuve a disposición de Corpesca como lo afirma la Fiscalía en la acusación. En la Ley de Pesca existió un acuerdo político entre el Gobierno y una parte de la oposición. Diecinueve senadores hicieron referencia a dicho acuerdo y todos están citados como testigos para confirmar la existencia de este pacto", aseveró Orpis.

El ex senador agregó que "aunque algunos estuvieron en contra, sí dieron fe de su existencia (del acuerdo) al mencionarlo en sus intervenciones en la sala del Senado, aunque la Fiscalía de manera inexcusable y sesgada lo omite totalmente en la acusación".

"Voté en función del acuerdo político y no los intereses de Corpesca como lo ha presentado la Fiscalía en la acusación. Debo reiterar una vez más: no fui comprado, no cometí cohecho y con mucha convicción defenderé esta verdad ante los Tribunales de Justicia" , enfatizó.

Los senadores emplazados

Cabe señalar que la senadora Ximena Rincón criticó la "deleznable" defensa de Orpis señalando que no formó "parte de un acuerdo, no me siento parte de ningún acuerdo, porque creo que era una pésima ley, lo sostengo".

Los senadores o ex senadores citados a declarar como testigos para comprobar el presunto acuerdo son: Hernán Larraín (UDI), Andrés Zaldívar (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD), Ignacio Walker (DC), Carlos Kuschel (RN), Juan Pablo Letelier (PS), José Antonio Gómez (PRSD), Fulvio Rossi (PS), Carlos Bianchi (IND), Alejandro García-Huidobro (UDI), José García (RN), Pedro Muñoz (PS), Jorge Pizarro (DC), Alejandro Navarro (MAS), Eugenio Tuma (PPD), Patrico Walker (DC), Ximena Rincón (DC) y Juan Antonio Coloma (UDI).