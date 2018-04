Corte Suprema ve como "amenaza" las palabras del ministro Hernán Larraín

El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, sostuvo que ven como una "amenaza" las polémicas declaraciones del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien sostuvo que "la mayoría de los jueces son de izquierda".

"Hay de por medio un dejo de amenazas respecto de la conducta que va a tener un Ministerio de Justicia para la designación de los jueces", aseguró Juica.

El vocero del máximo tribunal del país aseveró que "la falta de transparencia no ocurre dentro del Poder Judicial, porque todas las actuaciones de nombramiento del Poder Judicial están claramente establecidas en la ley y si uno pudiera buscar dónde podría haber una zona gris en el nombramiento, están precisamente en el Ministerio de Justicia".

El secretario de Estado, incluso, tuvo que llamar al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para dar explicaciones.

Senado: "Lo ideal sería que borrara esta frase"

Desde el Senado, corporación que avala o rechaza las designaciones que hace el Presidente de la República para la Corte Suprema, el presidente de la instancia, Carlos Montes (PS), criticó particularmente la frase de Larraín de que "vamos a seguir teniendo jueces, así que ahora algo 'netearemos', pero más que eso vamos a nombrar buenos jueces.

El senador manifestó que "él (Larraín) lo dijo en una instancia privada, pero lo dijo, lo pensó, y después dijo 'vamos a netear'. O sea, en este Gobierno vamos a meter jueces de derecha para que queden más equilibrados".

"No me pareció que es propio de Hernán Larraín, que en general es muy bien ponderado y sensato en sus declaraciones y creo que esto no ayuda en nada. Lo ideal sería que borrara esta frase, porque induce a una visión equivocada de las instituciones y los desafíos con la Justicia", aseveró.

Durante la jornada de este lunes, el ministro Larraín ha evitado las declaraciones públicas tras el comunicado en el cual explicó que lo que dijo fue una opinión personal, pero hay que dejar fuera el amiguismo de las designaciones.

Mientras que desde su sector ha recibido respaldo tras sus frases, con el diputado UDI Patricio Melero sosteniendo que las declaraciones del titular de Justicia son antojadizas y que tiene realismo debido a que los Gobiernos han buscado jueces afines, agregando que ahora se busca dar solución a aquello.