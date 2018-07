Nueva ministra de la Corte Suprema: "Nunca he sido activista política"

La nueva ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, consideró "artificial" la polémica abierta con su nominación para el cargo por parte del Gobierno, que fue visada ayer por el Senado, en medio de la división opositora.

"Ha sido una controversia un poco artificial", dijo la abogada a Lo que Queda del Día de Cooperativa, donde afirmó que "el sistema de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema es uno de los sistemas más completos", pues "tiene participación de distintos órganos que existen en Chile".

"Es un sistema muy completo, es un sistema de nombramiento que evidentemente tiene que ver con personas que susciten acuerdo, pero que es imposible que tengan una visión unánime, porque obviamente son personas distintas las que a uno le pueden gustar más que a otro", destacó.

Ángela Vivanco: El sistema de nombramiento de la Corte Suprema es uno de los más completos

"Las excusas o las explicaciones que se dieron me parecieron un poquito superfluas, porque, por ejemplo, cuestionar que yo había defendido la presentación de los diputados ante el Tribunal Constitucional sobre aborto es algo que ya se había hablado en la comisión, y que ya se había dicho que fue una intervención profesional", afirmó.

"Tengo opiniones como todo el mundo, tengo sensibilidades, tengo mi interpretación sobre la realidad, particularmente la jurídica, que es la que me corresponde, (pero) nunca he sido activista política ni pagada por ningún partido político", sostuvo.

"Es una controversia artificial" nos dice en #CooperativaPM la abogada #AngelaVivanco sobre su elección como nueva integrante de la Corte Suprema

"Siempre mi visión es a favor de la mujer"



Al ser consultada sobre su postura en relación al feminismo, Vivanco manifestó que es "una persona muy partidaria de la mujer".

"Los 'ismos' se pueden interpretar de muchas maneras (...) he trabajado y vivido todo el tiempo que me ha tocado vivir siendo mujer, y a veces soportando todos los problemas que tiene ser mujer en un país donde aún no se ha conseguido una plena igualdad entre hombre y mujer", contó.

"Siempre mi visión es a favor de la mujer, pero no desde el punto de vista de que esta visión implique enfrentamientos frontales con el hombre, sino que, al contrario, reivindicar el espacio que a la mujer le corresponde de colaborar con el hombre, porque somos dos partes de la sociedad que no se pueden ignorar, y una mujer no puede ser tratada peyorativamente", continuó.

Angela Vivanco, nueva Ministra de la Corte Suprema, en Radio @Cooperativa : "Si es que la mujer sea más segura y tenga más espacios, soy muy feminista".

Para Vivanco, "faltan mujeres en todas partes, las mujeres por razones familiares y de otro orden han estado muy subrepresentadas en organismos públicos, en núcleos de tomas de decisiones, muchas veces es un autoboicot el no atreverse, el 'no voy a poder llegar' o 'no van a reconocerme', son temas que también tenemos que luchar las mujeres con nuestros propios temores", precisó la abogada.

"Si es del punto de vista de que la mujer sea más segura y tenga más espacio, yo soy en ese sentido muy feminista. No pertenezco a ninguna organización feminista, pero soy una persona decididamente a favor de la mujer en ese sentido", finalizó Vivanco.