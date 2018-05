Presidente de la Corte Suprema se abre a la "imprescriptibilidad" de delitos sexuales a menores

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se mostró más abierto a la "imprescriptibilidad" anunciada por el Gobierno la semana pasada para delitos sexuales contra menores de edad.

En septiembre de año pasado, en un informe del Poder Judicial firmado por el presidente del máximo tribunal de ese entonces, Hugo Dolmetsch, el ministro Carlos Künsemüller y el mismo Brito advertían de la "inconstitucionalidad" de declarar inprescriptibles estos delitos e incluso señalaban que la medida era "desproporcionada".

"Lo que yo señalé el año pasado es una posición, no crea usted irreflexiva, sino por el contrario, es consecuencia de la consideración de criterio de orden jurídico, no sólo los cuales yo tenga opinión. Así que le insisto, es una opinión dentro de un proceso de discusión que no está concluido, que no tenía en ese momento todas las aristas que hoy día tiene, no conocemos el proyecto nuevo", aseguró Brito esta mañana.

Gobierno defiende imprescritibilidad

Esta mañana, el presidente de la Suprema se encontró cara a cara con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en unos diálogos ciudadanos con estudiantes secundarios en el Congreso Nacional.

"El Presidente, después de una larga espera y después de debates que se tuvieron durante muchos años, ha señalado que cualquier persona que cometa un delito de abuso sexual, en cualquiera de sus manifestaciones, contra un menor, va a tener que responder por ello durante toda su vida porque el delito no va a preescribir", dijo el titular de la cartera de Interior quien reiteró la defensa de la indicación presentada por el presidente Sebastián Piñera.

"En ese sentido estamos absolutamente convencidos que es completa y totalmente constitucional la medida que el presidente ha propuesto", agregó.

En los próximos días la indicación sustitutiva ingresará a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados para comenzar su discusión la otra semana.