Transgénero protagonista del fallo de la Suprema: "Demoró tanto que yo ya me operé"

Adriana, la protagonista del fallo de la Corte Suprema que la autorizó a realizar un cambio de nombre y sexo registral sin operarse, aseguró que la resolución judicial llegó, para ella, "demasiado tarde".

La mujer transgénero de 30 años tardó 12 en lograr que los tribunales le permitieran realizar el cambio en el Registro Civil. Sin embargo, antes, ya lo había logrado mediante una intervención quirúrgica.

"A nivel personal (...) no tengo una sensación de alegría. Fue mucho tiempo perdido y demoró tanto que yo ya me hice las operaciones", contó en una entrevista con La Tercera.

"Como ya me había operado, pude hacer el cambio de nombre y sexo registral aquí en Osorno. El 20 de junio tengo que ir a buscar mi certificado de nacimiento y carné de identidad", agregó.

Según explicó Adriana al diario, ella inició el proceso judicial de forma paralela a la preparación para operarse, porque había "quedado en lista de espera" y "salió primero la operación".

"El de ayer fue un fallo que llegó muy tardío. Pero sí espero que esto sirva para ayudar a las futuras personas que estén en mi situación, para que no tengan que sufrir tanta espera en que reconozcan su nombre y su sexo", agregó Adriana.

Discriminación de personas transgénero

Según Adriana, los problemas habituales de que en el registro apareciera un nombre masculino tenían que ver con la discriminación: "La veía en los hospitales, cuando quería abrir una cuenta en el banco, para poder trabajar, estudiar, entre muchas cosas. Por ejemplo, una vez en el hospital se negaban a atenderme, porque decían que yo no era la persona que aparecía en su registro", dijo a La Tercera.

Respecto a las repercusiones del fallo, se mostró sorprendida y explicó que "jamás" pensó "que iba a generar tanto revuelo".

"Espero que sirva para que no haya tanta discriminación y para que cambiar el nombre y sexo de las personas trans no sea un proceso tan largo. Creo que cada uno debería decidir por sí mismo, que no pusieran tantas trabas administrativas ni tapujos. Que fuera más accesible. Incluso, pensando en los niños, hay algunos que desde muy pequeños se dan cuenta, sería bueno que se les diera la libertad para ser quienes de verdad son", sentenció.