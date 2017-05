Este martes se dará a conocer sentencia contra acusado por agresión a Nabila Rifo

Este martes a las 16:00 horas se dará a conocer la sentencia en contra de Mauricio Ortega, único condenado por la agresión en contra de Nabila Rifo ocurrida en mayo del año pasado en Coyhaique.

Ortega, ex pareja de Rifo, en votación no unánime fue declarado culpable en calidad de autor del delito de femicidio frustrado.

En tanto, sí fue condenado de forma unánime por el delito de lesiones graves gravísimas, razón por la que arriesga una pena de 26 años y cinco meses de presidio.

El fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, dijo que "nosotros esperamos el máximo de lo que la ley establece. En todos los casos la Fiscalía siempre analiza con atención cada sentencia y en este caso ciertamente también lo haremos y en su oportunidad tomaremos las decisiones".

"Él con nada va a pagar lo que me hizo (...) él tiene todo, él ve, él está tranquilo, solamente que no puede salir pero él está súper bien", aseguró Nabila Rifo en Chilevisión.

Rifo explicó que "tenía mucho miedo que él (Ortega) saliera y que me podía volver a hacer el mismo daño o algo a mis hijos".

Posteriormente, en conversación con Cooperativa, Rifo sostuvo que se siente "muy tranquila, ojalá que sea la máxima pena porque lo que me hizo a mí no lo va a pagar con nada. Muchas gracias a todas las mujeres que me han apoyado y ojalá que a ninguna le pase lo que me pasó a mí, pero siempre están pasando cosas todos los días, no sé como puede haber algo para ayudar a las mujeres que son violentadas".

Mientras tanto, Ortega mantiene que es inocente y es considerado como un "reo ejemplar" por Gendarmería.