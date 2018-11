Abogado de Palma Salamanca acusó "grave ignorancia" de Chadwick

El abogado de Ricardo Palma Salamanca en Chile, Alberto Espinoza, acusó "ignorancia" del Gobierno respecto al caso del ex frentista, a quien Francia concedió asilo político la pasada jornada, pese a que, en paralelo, enfrenta una solicitud de extradición.

El Ejecutivo chileno -que pedirá revocar esta protección- busca, mediante el juicio de extradición, que Palma Salamanca retorne al país para responder por su responsabilidad en el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

Frente a eso, Espinoza aseguró que hay "una grave ignorancia en las palabras del ministro del Interior, Andrés Chadwick, porque se habla de que esta solicitud de extradición es para hacerle cumplir una pena".

Sin embargo, apuntó, "las penas prescriben; es decir, la prescripción de la pena es una institución que está asociada al transcurso del tiempo, en virtud del cual se extingue la responsabilidad penal".

En esa línea, el letrado explicó que "desde que Palma Salamanca eludió esta persecución penal, cuando se fugó de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, a la fecha que es requerido por la vía de la extradición, han pasado más de 20 años, de manera que esa persecución penal está extinguida".

Experta descarta que se revoque asilo político

El ministro del Interior reaccionó ayer tras conocerse la decisión del Estado francés y adelantó que manifestarán su "desacuerdo total" y pedirán revocar la medida, además de remarcar que el asilo otorgado contraviene las normas de la Convención de Ginebra sobre asilo y protección, pues -afirmó- la condena por el asesinato de Jaime Guzmán se otorgó bajo un estado democrático y de derecho.

La abogada Sophie Thonon, especialista en derecho internacional y asilo político, detalló que éste se otorga luego de una serie de entrevistas en profundidad que permitan establecer la condición de perseguido político.

"La persona tiene que presentar pruebas precisas de esa persecución política o religiosa. No puede solamente decir 'yo pertenezco a tal minoría, entonces estoy perseguido'. Hay que entregar elementos concretos y precisos", sostuvo.

Afirmó, además, que desde ahora "la única instancia posible para Chile es el pedido de extradición, que se le retire (el asilo) a pedido de Chile es imposible a nivel de procedimiento".

"Lo que sí puede pasar es que haya habido un error al momento de identificar a la persona perseguida, pero por un problema de procedimiento, pero el Gobierno chileno no puede intervenir ahí, no tiene lugar para intervenir, no tiene base procedural", dijo la experta, que agregó que no conoce ningún caso en que el Estado francés haya extraditado a una persona con el estatus de asilado político.

PC apunta al contexto histórico

Por su parte, el dirigente del Partido Comunista Juan Andrés Lagos apuntó al contexto histórico en que ocurrió el asesinato de Jaime Guzmán, en 1991, por el que fue condenado Palma Salamanca.

"Este crimen se cometió en momentos en que en Chile no existían las condiciones de haber quitado el poder a quienes lo tuvieron en la dictadura, y Pinochet era comandante en jefe del Ejército; son antecedentes históricos reales", subrayó.

Acusó también que, "de nuevo, la derecha toma esta peligrosa actitud chovinista que tuvo en tiempos de dictadura".