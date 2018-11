Boric responde a la UDI: El partido entero fue en caravana a visitar al dictador Pinochet en Londres

El diputado del Movimiento Autonomista Gabriel Boric fustigó las críticas en su contra luego de que este domingo se conociera que se reunió con Ricardo Palma Salamanca en Francia, el ex frentista condenado por el crimen de Jaime Guzmán.

La respuesta de Boric se dio luego de que el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, expresara en su Twitter que el parlamentario era "doble estándar".

"Tu partido entero fue en caravana a visitar al dictador Pinochet y a rendirle honores mientras estaba detenido en Londres por crímenes contra la humanidad. Yo he condenado asesinato sin matices. No me vengas a hablar de doble estándar", enfatizó Boric.

Tu partido entero fue en caravana a visitar al dictador Pinochet y a rendirle honores mientras estaba detenido en Londres por crímenes contra la humanidad. Yo he condenado asesinato sin matices. No me vengas a hablar de doble estándar. https://t.co/jc2GP4uSfk — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) 11 de noviembre de 2018

Frente Amplio lo defiende

Por su parte, desde el Frente Amplio, el diputado del Partido Humanista Tomás Hirsch defendió que "Boric está en todo su derecho" de reunirse con el ex frentista y afirmó que "no le veo el drama que le están poniendo algunos".

"Creo que todavía no está prohibido reunirse con cualquier persona en cualquier país", ironizó, apuntando que "una cosa es que Palma Salamannca esté condenado por la justicia chilena, y otra que se pueda reunir en un viaje y tener un diálogo en relación con un tema que a él (Palma Salamanca) le estaba interesando, que era justamente su petición de asilo".

"Y si eso le parece a la UDI que es un asunto que está prohibido, entonces que hagan las demandas correspondientes en los tribunales", emplazó.

Reunión fue parte de la "campaña" por el asilo

En la misma línea, a Rodrigo Hidalgo, integrante del comité de apoyo al asilo político de Palma Salamanca, le parece que la reunión -sobre la cual no tenía conocimiento- de fue parte "de lo que ha sido la campaña, de ir sumando personalidades del ámbito público, en este caso político, que van entendiendo las razones de por qué se estaba solicitando refugio".

Asimismo, rechazó los intentos del Gobierno de revetir la protección otorgada por Francia al ex frentista: "Primero, llegaron muy tarde, nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo hace más de ocho meses, y el Gobierno intentar revertir en un mes algo que es prácticamente imposible, en ese sentido los palos de ciego que ha dado el Gobierno son llamativos, ha atacado al Gobierno francés de forma reiterada".