Caso Guzmán: Fiscal pidió 15 años de cárcel para ex frentista y UDI exige perpetua

La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Loreto Gutiérrez, pidió una pena de 15 años y un día de cárcel para Marcela Mardones, alias Jimena, al dictar acusación en contra de la ex frentista como autora de delito terrorista con resultado de muerte de Jaime Guzmán, hecho ocurrido en abril de 1991.

En la acusación se afirmó que Mardones entregó información respecto de las actividades al interior del Campus Oriente de la Universidad Católica, donde el senador impartía clases de Derecho Constitucional el día del crimen, y que también se ubicó en el paradero afuera de la casa de estudios verificando que el auto para la huida estaba listo para tales efectos.

La persecutora reconoció en su acusación la atenuante de irreprochable conducta anterior y que no tiene agravantes, condiciones que no gustaron en la UDI, partido fundado por Guzmán y querellante en el caso, pues la colectividad pide que se decrete cadena perpetua para la ex frentista.

"Lo mínimo que se debe pedir es la cadena perpetua efectiva. Independiente de su 'irreprochable conducta anterior', debemos considerar también la cantidad de años que ellos burlaron la Justicia chilena, en donde quiso hacer una supuesta entrega ante los Tribunales de manera irregular, entrando con pasaporte y documentos falsos", afirmó el diputado Issa Kort.

Por lo tanto, según el parlamentario, "acá no estamos hablando de personas que hayan cambiado su actuar".

Defensa recalcó que Mardones colaboró con investigación

Al pedido de cadena perpetua para Mardones se sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la familia del fundador de la UDI, mientras que el Ministerio del Interior se allanó a los 15 años de cárcel que solicitó la fiscal judicial.

El abogado de la ex frentista, Alberto Espinoza, indicó que espera que el ministro en visita Mario Carroza reconozca la colaboración de Mardones.

"Entiendo que las declaraciones de ellas son colaborativas con la investigación", sostuvo.

También es fundamental para la defensa el interrogatorio pendiente de su ex pareja, Raúl Escobar Poblete -alias "comandante Emilio"-, sindicado como el autor material del crimen: "Ojalá que esa declaración alcance a llegar antes de que se dicte la sentencia de primera instancia".

"La defensa estima que es importante la declaración que él (comandante Emilio) pueda hacer", dijo Espinoza.

Desfavorable informe de Gendarmería para ex frentista

En tanto, existe un informe pre sentencial de Gendarmería que es desfavorable para Mardones, donde no recomienda su libertad vigilada, pues se percibe en su discurso -dicen- "tendencia a la falta de verdad".

Todos estos antecedentes deberá ponderar Carroza, quien dictará condena en primera instancia, ante lo que el ministro en visita señaló que "deben verse cuáles son las razones de ese informe desfavorable y, si hay que ampliarlo, entonces tendrá que ampliar los elementos que se consideran para emitir un pronunciamiento".

"Son situaciones que el juez debe establecer si están realmente acreditadas, están debidamente ponderadas, han sido consideradas en el contexto para aplicar una pena o determinar si es absuelta o se le condena", sentenció.