Sergio Bitar: No hablé con Palma Salamanca

El ex ministro Sergio Bitar (PPD) afirmó en Cooperativa que él no habló el ex frentista Ricardo Palma Salamanca en octubre pasado cuando se encontró con él en Francia, un mes antes de el país galo le otorgara el asilo político.

El ex secretario de Estado explicó en El Primer Café el encuentro "casual" que tuvo en un restaurante de París con el condenado por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, donde, según La Tercera, "tuvo curiosidad por conocerlo".

En medio de los cuestionamientos a los diputados Gabriel Boric (Movimiento Autonomista) y Maite Orsini (Revolución Democrática) por sostener una reunión con el ex frentista, Bitar sostuvo que "lo que hay que entender es que Palma Salamanca, por razones del Estado de derecho francés, es una persona que circula libremente por Francia y ahora, con el asilo, hay que esperar qué sucede con la extradición. Entonces, el hombre se mueve".

"El caso extraño... me ha llamado la atención que alguien sepa dónde voy yo o no voy a una cena. O sea, si es que hay servicios de inteligencia que me siguen o siguen a Palma Salamanca, que es lo más probable, pero efectivamente, se lo he explicado a varios amigos, en una invitación de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE) en París, donde estuve en reuniones dos días y en una tarde me invitaron unos amigos chilenos a una cena, cóctel cena", relató.

"Entonces uno me dice ahí 'mira, ahí está Palma Salamanca' y yo no lo conocía. Eso es todo. Ahora, ¿Eso constituye una objeción moral a un político chileno o a cualquier periodista o a cualquier persona? Me parece que se ha excedido la UDI (con Boric y Orsini), tal vez por su campaña interna" por la presidencia del partido, sostuvo.

Al ser consultado respecto a si habló con Palma, Bitar lo negó y recalcó que él luchará siempre "porque no me cuestionen mi capacidad de juntarme con quien yo quiera y tener la libertad para moverme, porque cuando uno parte limitando la libertad a uno, termina limitando la libertad de los demás".

"Lo que defiendo, al menos para mi país, es que la gente tenga libertad para moverse, para reunirse, para hablar y para opinar y que no se le toque a nadie esa libertad", sentenció.