UDI celebra decisión de la Suprema en caso Guzmán: "Es Chile quien busca hacer justicia"

La UDI valoró la decisión de la Corte Suprema de acceder a la petición de extradición a Francia del ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado en Chile por el crimen del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

La Sala Penal del máximo tribunal acogió la solicitud de manera unánime, y ordenó que se oficie al Ministerio Relaciones Exteriores, que tiene plazo hasta el 16 de marzo para enviar la petición a París.

La resolución de la Suprema señala el objetivo de que Palma cumpla las condenas por las que fue condenado -por las que estaba en la Cárcel de Alta Seguridad cuando se fugó, en 1996- , y respecto a la falta de tratados de extradición entre los dos países, sostiene que en dicha situación procede invocar los principios del derecho internacional.

"La confirmación por parte de la Corte Suprema chilena de la solicitud de extradición del frentista y terrorista condenado y prófugo de la Justicia Ricardo Palma Salamanca desde Francia confirma lo que hemos establecido desde un primer momento: que es el Estado de Chile quien busca hacer Justicia en sus tribunales por crímenes cometidos en nuestro país y que están siendo impunes", dijo a Cooperativa el diputado UDI Issa Kort.

El legislador, que ha asumido las vocerías en esta causa, dijo esperar "que se inicie con la máxima celeridad la situación administrativa por parte de la Cancillería chilena".

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, manifestó estar agradecida de la Cancillería y la Corte Suprema por lo que ahora espera que el Gobierno de Francia "pueda actuar con rapidez porque Palma Salamanca fue juzgado en Chile y fue condenado en un estado de derecho".

Abogado de la familia Guzmán espera celeridad

El abogado de la familia Guzmán, Luis Hermosilla, manifestó a El Diario de Cooperativa que "es una muy buena noticia. Me parece importante que esto haya sido por una unanimidad".

"Ahora hay que hacer los trámites administrativos que espero que sean hechos en breve plazo para enviar todos los antecedentes del caso a Francia", afirmó Hermosilla.

Defensa de Palma confía en jusiticia francesa

En tanto, el abogado Alberto Espinoza, defensor de Palma Salamanca que no alegó ante la Corte Suprema, sostuvo que "no sé cuál será el respaldo probatorio que tenga para determinar que no procede la prescripción de la pena, porque de acuerdo a la legislación chilena la pena prescribe en el término de 15 años y se duplica este plazo, según sea cuánto es el tiempo que ha permanecido en el extranjero".

"Este análisis también tendrá que hacerse (...) en Francia y ahí no tengo ninguna duda de que esta solicitud de extradición no tendrá ningún éxito, no tiene ninguna opción de prosperar, porque está prescrita la pena", enfatizó.

El ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez permanece en la capital francesa con medidas cautelares, a la espera de una audiencia fijada para el 28 de marzo donde se discutirá su situación judicial.