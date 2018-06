Gendarmes no descartan movilizaciones tras formalización de funcionario

Las asociaciones de gendarmes se declararon en estado de alerta tras decretarse prisión preventiva este viernes para el gendarme que tenía a su cargo a los reos que torturaron y grabaron a dos de los cuatro detenidos por el asesinato de una mujer en plena vía pública, en el barrio República.

Los funcionarios expresaron que las leyes son garantistas para la población penal y que, con estos hechos, queda en evidencia que los trabajadores penitenciarios están sobrepasados.

De hecho, Héctor Palma, el gendarme formalizado por apremios ilegítimos, se encontraba a cargo de los 176 presos del módulo 11 del Penal Santiago Uno en el momento del ataque.

El dirigente Patricio Garrido indicó que "vamos a estar en un estado de alerta a nivel nacional por las medidas cautelares que le aplicaron a nuestro colega".

"No descartamos ninguna movilización", advirtió.

A su vez, el dirigente Pablo Jaque sostuvo que "ya no sabemos cómo hacer nuestro trabajo. Si no lo hacemos nos acusan por omisión y si lo hacemos nos acusan por maltrato. Entonces, los gendarmes hoy estamos en una confusión tremenda, no sabemos realmente cómo efectuar nuestro trabajo".

Los funcionarios criticaron al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y a la directora de la institución, Claudia Bendeck, y aseguraron que todavía no se han comunicado con el gendarme detenido.

Fiscal: "Es poco verosímil que no se percatara"

La fiscal Marcela Adasme había solicitado la prisión preventiva, mientras que desde la defensa dijeron que los mismos ciudadanos ecuatorianos le expresaron al gendarme "gracias por salvarnos la vida".

"La poca distancia que había entre el lugar en que se encoentraba el imputado y el lugar donde ocurren las agresiones, unido a que estas agresiones duraron por bastante tiempo -por lo menos, más de media hora-, hace poco verosímil de que él (el gendarme) no se haya percatado de que entre 50 imputados se encontraban agrediendo a estos imputados de nacionalidad ecuatoriana", precisó la persecutora.

En su última vocería en el Poder Judicial, en el Palacio de Tribunales de Santiago, el histórico ministro de la Corte Suprema Milton Juica dijo que "si una persona es detenida, el Estado o el custodio de esta persona tiene que garantizarle todos sus derechos. A lo único que tiene que ser privada esa persona es de su libertad".

"Esas conductas (son) más propias de épocas que ya debiéramos olvidar", recalcó Juica.