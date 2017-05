Investigan más de 300 viajes realizados por concejales de tres comunas

El OS-9 de Carabineros detectó más de 300 viajes realizados por concejales de los Municipios de Colina, Lampa y Cerro Navia que no tienen relación con sus labores.

Se trata de 320 viajes realizados entre los años 2011 y 2016 a Perú, Cuba, España, Italia, Francia, Inglaterra, Brasil, Colombia y Argentina, entre otros, donde habrían realizado cursos de capacitaciones, según explicaron los aludidos.

La concejala de Cerro Navia Evangelina Cid, quien lidera el listado con 34 viajes en total, explicó que "entregamos a través de la secretaría municipal la certificación de todos los viajes: los informes que se entregaron en su momento, la relación que tienen los temas con la comuna nuestra".

"Evidentemente que yo no he hecho, por ejemplo, ningún viaje que tenga que ver con turismo" aclaró y enfatizó en que "tengo los informes entregados al consejo como dice la ley".

Otro de los que parece en el listado es el concejal de Colina Jorge Bohe, quien figura con 21 salidas, sostuvo que "no me han pedido ningún antecedente, no me han llamado".

"Las capacitaciones sí se han hecho, es importante realizarlas. Las futuras casas que se construyan en Colina todas van a tener paneles solares para calefaccionar agua, esa es una iniciativa mía que la vi afuera -dentro de estas capacitaciones que hicimos- y se la propuse a alcalde", añadió.

Tras esto, enfatizó en que "estoy orgulloso de haber traído esta iniciativa y que hoy día estén implementadas en mi comuna".

En el caso de Lampa, la comuna figura con 98 viajes realizados por ocho concejales, siendo Marcos Álvarez quien lidera el listado con 23 salidas.

Desde septiembre pasado que la fiscal de la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte, Macarena Cañas, investiga a estos concejales por presunto fraude al Fisco.