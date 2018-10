Justicia absolvió a Javier Rebolledo en querella por injurias debido a "falta de pruebas"

La justicia absolvió al periodista Javier Rebolledo en la querella por injurias graves con publicidad que tenía en su contra debido a "falta de pruebas".

La querella contra Rebolledo fue interpuesta por el teniente coronel (R) Raúl Quintana -actualmente condenado por violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco- y su hija, por la información contenida en el libro "Camaleón. Doble vida de un agente comunista" donde se relataban las torturas cometidas por el ex agente en Tejas Verdes.

La justicia absolvió

-por falta de pruebas- al periodista Javier Rebolledo por la querella que interpuso en su contra el teniente coronel en retiro del Ejército, Raúl Quintana, por el delito de injurias graves con publicidad @Cooperativa — Mario Rosende (@dondemario) October 9, 2018

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago tomó la determinación de absolver a Rebolledo por "falta de pruebas" y no por no haber cometido el delito, explicó la jueza Alicia Rosende. Esto debido al fallo de la Corte de Apelaciones en que se declaró inadmisible la apelación realizada por el ex teniente del Ejército que no permitió que se presentaran las evidencias de Quintana en el juicio.

La sentencia se dará a conocer el próximo viernes 12 de octubre a las 13:00 horas.

Los querellantes se manifestaron "conformes" y descartaron el uso de algún recurso de apelación hasta que se conozca la sentencia.

"Nos vamos súper tranquilos porque no hubo juicio, por lo tanto, el juicio se cerró o terminó solo porque no habían pruebas pero eso no acredita la inocencia o culpabilidad del periodista, así que es un fallo absolutamente salomónico", aseguraron las abogadas de Quintana.

Rebolledo: "No vamos a modificar ni una palabra" del libro

En tanto, desde la defensa también se manifestaron conformes con la resolución y Rebolledo aseguró que el proceso había sido "desagradable y amedrentador". Además aseguró que en las próximas ediciones del libro "no vamos a modificar ni una palabra".

Rebolledo además aseguró que "la jueza determinó que yo era inocente pero era inocente por falta de pruebas, aclaró al público, como refiriéndose a que respecto del fondo, si es que yo había o no cometido el delito ella no se pronunciaba y eso no llevaba a poder sacar en conclusión que yo era realmente inocente. Eso es lo que me quedó de lo que dijo la jueza".

En entrevista con Una Nueva Mañana, Rebolledo además confirmó que presentará una demanda civil por daños morales.