Ley Cholito: Se querellan por abandono de perritos en sitio eriazo

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, presentó una querella contra quienes resulten responsables por maltrato animal, luego que cámaras de televigilancia de la comuna captaran a una pareja abandonando a una perrita con sus cinco cachorros en un sitio eriazo ubicado en Santa Rosa con Paicaví.

Pese a la oscuridad, las cámaras pudieron establecer la patente del vehículo y también individualizar a los protagonistas de este suceso, pero de todos modos la acción judicial está dirigida contra quienes resulten responsables.

"Vinimos a presentar una querella contra quienes resulten responsables a pesar de que están individualizados, pero queremos que se investigue la situación a través de los mecanismos de la Fiscalía", sostuvo.

"Aquí hay un antes y después con la 'ley Cholito' y esperamos que el Ministerio Público funcione en este caso, nosotros hicimos lo que no corresponde y yo invito a la gente a ser consciente: si no tengo la posibilidad de tener una mascota, no adquieran mascotas", añadió.

En el 15 Juzgado de Garantía de Santiago, presentamos querella contra quienes resulten responsables de caso de maltrato animal en La Pintana.

En tanto, Rafael Vargas, director de la red de protección comunitaria de La Pintana, quien participó del rescate de los perritos, manifestó qué es lo que vendrá para los animalitos.

"Una vez rescatados los perritos fueron llevados a nuestra dirección de gestión ambiental donde tenemos una unidad de atención veterinaria. Los perritos fueron revisados, afortunadamente (están) ilesos", comentó.

"Los perritos están siendo entregados a una corporación, quienes se van a encargar a su vez de gestionar la adopción de las cinco crías y de la perra (...) Entre anoche que publicamos el video y hoy día ya teníamos las solicitudes de cerca de 30 personas que querían adoptarlos, o sea, casas no les va a faltar", añadió.

Lo que esperan desde el municipio es que sean adoptados todos juntos, porque tienen alrededor de un mes a un mes y medio y no quieren destetarlos tan pequeños.

Por otro lado, según manifestó la alcaldesa Pizarro, la mujer que se ve en el video llegó esta mañana hasta la dirección de gestión ambiental de la comuna, donde pidió hablar con la alcaldesa sin éxito, aunque se desconocían las intenciones con las que llegó al lugar.