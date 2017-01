Niña fue reconocida como hija por un extraño en Pozo Almonte

Claudia Cabezas, madre de una niña de un año y medio de edad, denunció que un desconocido, llamado Víctor Hugo Carrión León, reconoció a su hija ante el Servicio de Registro Civil de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá.

Según consta en el acta, el individuo sería de procedencia extranjera y se habría identificado con su pasaporte, sin precisar nacionalidad, e inscribiendo una dirección en la comuna de Iquique, la que resultó ser falsa.

Según informó La Estrella de Iquique, la madre de la niña se enteró de este hecho cuando solicitó el certificado de nacimiento de su hija, instante en que notó que el apellido con que había inscrito a la menor al nacer, en la comuna de Recoleta, había sido modificado y que un extranjero desconocido figuraba como su padre.

"En el certificado que me dieron, él se presentó con un pasaporte y no colocó de que nacionalidad es, sólo sabemos que es extranjero, no tiene RUT la persona, solamente sale su nombre, no tenemos nada más" indicó Cabezas, criticando la falta de rigurosidad en el trámite que permite que cualquier persona reconozca a un menor.

De acuerdo al testimonio de la madre, el hecho se produjo luego que, tras una demanda de paternidad y pruebas de ADN correspondientes, el Juzgado de Familia de Iquique resolviera el 2 de agosto que L.M.P.S.M era el padre de la menor.

Tras el fallo, el Poder Judicial ordenó al Registro Civil que procediera a la inscripción de la menor como hija de su padre biológico, sin embargo, esto no se pudo ejecutar porque dos meses antes ya había sido registrada por Víctor Hugo Carrión León.

Explicación del Registro Civil: Inscripción es irrevocable

La directora regional del Registro Civil, Ema Moreno, aclaró al periódico nortino que, si bien en agosto ya existía sentencia del Poder Judicial, ésta no se encontró firme y ejecutoriada hasta noviembre "por lo que la fecha de reconocimiento de la menor es anterior a la fecha en que el Servicio tomó conocimiento del fallo judicial".

La funcionaria detalló que el reconocimiento de un hijo es un acto irrevocable, por lo cual el Servicio no tiene la facultad para dejarlo sin efecto.

"En este caso particular, el tribunal, al tomar conocimiento de este reconocimiento realizado durante el proceso de conocimiento de los recursos judiciales, puede ordenar al Servicio que deje sin efecto el otro reconocimiento y practique lo resuelto en la sentencia", explicó Moreno.

Tras todo lo acontecido, la madre de la niña demandó al supuesto padre ante la Fiscalía por usurpación de estado civil.

Este caso recuerda al proceso legal que vivió Pilar Mazuela en el año 2006, cuya hija fue reconocida por un limpiador de autos. El apellido del desconocido fue removido tras tres años de juicio y la exhumación de los restos del padre de la menor para demostrar la paternidad biológica.