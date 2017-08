Ministro de Justicia firmó decreto que crea nuevos notarios

El ministro de Justicia, Jaime Campos, firmó la tarde de este martes el decreto que establece 62 nuevos notarios, cinco conservadores de bienes raíces, 20 cargos mixtos y otros 14 mixtos que ahora se dividirán.

Ante las críticas a la medida provenientes desde la Corte Suprema, quienes dicen no haber sido informados, el secretario de Estado respondió: "De acuerdo a la ley, a mí lo que me corresponde es interlocutar con las Cortes de Apelaciones, y es lo que he hecho".

"Ahora, si las Cortes de Apelaciones no le informan a la Corte Suprema lo que ellos hacen o lo que ellos dicen, siendo el Poder Judicial tan jerárquico, con el debido respeto, no es un problema mío", sostuvo el ministro Campos.

Además, sobre los cuestionamientos del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien apuntó que estos nuevos cargos podrían usarse para favorecer a adherentes del Gobierno, el ministro de Justicia dijo que el ex Mandatario tiene un "paradigma del apitutamiento político".

"Esto es el diablo vendiendo cruces. El ex Presidente Piñera y sus ministros de Justicia no me van a venir a mí a dar lecciones de lo que es aprovechamiento político, él tiene razón en el sentido que sabe lo que es usar el poder político en beneficio de sus amigos, porque si ustedes revisan las designaciones que él hizo en materia de notarios es el paradigma del apitutamiento político", sostuvo.

Gob firmó decreto q crea nuevas notarías. 101 cargos: 62 notarios, 20 cargos mixtos, 5 conservadores y 14 que se van a dividir @Cooperativa — Valentina Godoy (@valegodoyb) 1 de agosto de 2017

"Él sabe lo q es usar poder político en beneficio de amigos. Diablo vendiendo cruces" dijo Min Justicia sobre @sebastianpinera @Cooperativa — Valentina Godoy (@valegodoyb) 1 de agosto de 2017

Notarios manifestaron su preocupación

A través de una declaración pública, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile manifestó su "profunda preocupación" por la "incomprensible" decisión del Gobierno.

En su primer punto, los notarios dejan clara su "profunda preocupación por una decisión adoptada sin que exista un estudio fundamentado que analice todas las variables que validen una resolución de esta envergadura".

Además mostraron un "permanente compromiso con la creación racional y fundada de estos cargos en aquellos lugares que lo requieren", lo que hace "incomprensible la dictación de un decreto sin que haya existido un debido y completo estudio y que ha ignorado la opinión de los profesionales y autoridades especializadas".

Detalle de los 101 cargos

El Ministerio de Justicia informó que las 62 nuevas notarías se instalrán en las siguientes comunas:

Región de Tarapacá

Iquique (2)



Región de Atacama

Tierra Amarilla



Región de Coquimbo

La Serena (2)

Coquimbo (2)

Ovalle



Región de Valparaíso

Viña del Mar (Reñaca)

Cabildo

San Esteban

Puchuncaví

Olmué

Cartagena



Región de O'Higgins

Rancagua

Rengo

San Vicente



Región del Maule

Talca

Teno



Región del Biobío

Chillán (2)

Quillón

Concepción (2)

Chiguayante

San Pedro de la Paz

Talcahuano

Tomé

Coronel

Los Ángeles



Región de La Araucanía

Galvarino



Región de Los Ríos

Valdivia



Región de Los Lagos

Osorno

Puerto Montt

Puerto Varas

Fresia

Castro



Región Metropolitana

Puente Alto

San Bernardo

Colina

Cerro Navia

Estación Central

Huechuraba

Independencia

La Florida

La Reina

Las Condes (2)

Lo Barnechea

Lo Prado

Macul

Maipú (2)

Peñalolén

Providencia (2)

Pudahuel

Quilicura

Recoleta

Renca

Vitacura (2)

En tanto, los nuevos cinco conservadores estarán en las comunas de Graneros (Región de O'Higgins), San Clemente (Región del Maule), Hualpén (Región del Biobío), Pirque y Paine (Región Metropolitana).

Además, los nuevos 20 oficios mixtos estarán en las comunas de:

Alto Hospicio

Alto del Carmen

Algarrobo y El Quisco

Doñihue

Longaví

Maule

Pinto

Coihueco

Chillán Viejo

Hualqui

Vilcún

Cunco

Cabo de Hornos

La Pintana

Pedro Aguirre Cerda

San José de Maipo

Calera de Tango

El Monte

Isla de Maipo

Padre Hurtado

Por su parte, la separación de los 14 oficios mixtos se producirá en las siguientes comunas: