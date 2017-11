Multigremial contra comuneros mapuche: Están naturalizando las huelgas de hambre

En paralelo a los llamados del Gobierno a los comuneros mapuche imputados en el "caso Iglesias" que decidieron retomar la huelga de hambre que protagonizaron por más de 100 días hasta el mes de octubre, a deponerla, la Multigremial de La Araucanía acusó que este tipo de medidas se están "naturalizando".

A juicio de Benito y Pablo Trangol Galindo -que buscan el retiro de la querella ellos y su hermano Ariel por la quema de un templo evangélico en la comuna de Padre Las Casas-, el anuncio del Ejecutivo de bajar la querella por Ley Antiterrorista aún no se materializa.

Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de La Araucanía, sostuvo que les "preocupa ver como se está ya naturalizando el tema de las huelgas de hambre".

"Tenemos un juicio y una investigación en curso referente a la quema de las iglesias, hay personas que fueron tomadas en fragancia en estos delitos y hemos visto como lamentablemente, en los últimos años y en los últimos Gobiernos, las huelgas de hambre han sido ampliamente utilizadas como medida indebida de presión ante un juicio respectivo", concluyó.

Intendenta: "nos preocupa secuelas a futuro"

"Lamentamos profundamente que ellos hayan resuelto volver esta decisión, que todavía no es formal, pero entendemos que es una prerrogativa que ellos toman y, que supongo, con todos los resguardos que significa", manifestó al respecto la intendenta de La Araucanía, Nora Barrientos.

A "nosotros nos preocupa enormemente la condición de salud que ellos tienen, nos preocupa que no vayan a quedar también con algunas secuelas a futuro, por eso que el dispositivo de salud se ha reactivado nuevamente", subrayó la autoridad regional, haciendo un llamado final: "Como siempre, los convidamos a que ojalá depongan esta decisión, que es tan drástica, por cuanto el juicio recién va a iniciarse el próximo 13 (de noviembre)".

Por su parte, el vocero de los comuneros, Robinson Trangol, recalcó la explicación de que los imputados "retomaron la huelga porque el Gobierno hasta el momento no ha cumplido con el acuerdo, solamente el 'téngase presente' está en los tribunales, pero no está recalificado como debería ser, legalmente no está recalificado", dijo.

"Entonces, por eso lo que han dicho, en la preparación del juicio oral, hemos perdido ya cuatro audiencias por falta de antecedentes que nunca han entregado los fiscales y ahora, nuevamente, el 13 hay audiencia y no se sabe qué va a pasar, y los peñi están muy complicados en su salud", agregó.