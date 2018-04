Otto Dörr denuncia calumnias: "Nunca estuve en Colonia Dignidad en calidad de médico"

El médico siquiatra de la Universidad de Chile Otto Dörr aseguró a El Diario de Cooperativa comprender la postergación del Premio Nacional de Medicina que había recaído en él este año, decisión adoptada tras las denuncias de haber estado vinculado con Colonia Dignidad.

El galardón fue otorgado en marzo pasado al siquiatra debido a su trayectoria, pero especialmente por haber sido el primer profesional en descibrir como una nueva patología la bulimia nerviosa, en 1972.

El reconocimiento, sin embargo, no agradó a la agrupación de Colonia Dignidad donde aseguran que el profesional fue uno de los defensores del enclave alemán ubicado en la comuna de Parral, en la Región del Maule.

Debido a estos cuestionamientos, las organizaciones fundadoras del galardón decidieron postergar la entrega del premio y pasar el caso al Tribunal de Ética del Colegio Médico.

Ante este escenario, Dörr aseguró confiar en que la "gente de buena fe" no creerá "en las calumnias" y relató cómo fue su relación con Villa Baviera cuando estaba bajo el dominio de Paul Schäfer.

En conversación con Cooperativa manifestó que "todas y cada una (de las acusaciones son falsas). A mí me supera. Me ha sorprendido profundamente la reacción de alguna gente que no sé quiénes son, que no los conozco tampoco y que con ese encono, me han atacado de esta manera y han ido aumentado sus calumnias de menor a mayor".

"Empezaron diciendo que yo había trabajado parte de mi vida allí en Colonia Dignidad, y en mi vida he trabajado ahí", aseguró el médico quien agregó: "Después siguieron conque yo drogaba a los pacientes, para que los dominara Paul Schäfer y ahora van en, según dijeron, que yo había tenido alguna participación en los delitos sexuales de Schäfer".

Dörr negó a Cooperativa haber trabajado en Villa Baviera, asegurando que las veces que estuvo ahí fueron por razones ajenas. (Foto: EFE)

"Lo último que dijeron, me contaron los abogados en una reunión, que en un programa había salido que yo había participado en las orgías de Schäfer, con los niños. A eso vamos llegando. Cualquier cosa. Yo nunca he estado en Colonia Dignidad en calidad de médico. Y tres veces como visita social, a pasear en el verano y una vez actuando como intérprete de un periodista de la BBC de Londres, que vino a hacer un reportaje sobre el tema y pare de contar", afirmó.

Dörr añadió que "no sé a dónde quieren llegar con esto. Ahora, ¿Por qué lo hacen? quieren desprestigiar mi imagen pero ¿Por qué me tienen tanto odio a mí? No sé".

La relación de Dörr con Villa Baviera

Al ser consultado si alguna vez avaló lo que ocurría al interior de Villa Baviera, el médico aseguró que nunca, sin embargo, reconoció que "avalé esa vida comunitaria que conocí. Una vida distinta a la vida habitual. Yo defendí el derecho que ellos tenían de vivir en forma diferente. Y eso. Punto".

"Y en ese momento -agregó- cuando yo los visité y escribí esas dos cartas defendiéndolos, no se tenía ninguna certeza ni la más mínima, ni siquiera de los abusos sexuales de Schäfer, ni menos aún de alguna participación de los jerarcas en la represión de la época de la dictadura militar".

En esa línea aseguró a Cooperativa sentirse engañado aunque reconoció que "en ese momento yo tenía sospechas de la parte sexual de Schäfer, porque había leído una declaración de un ex colono que dijo que había sido abusado".

El siquiatra contó que le "pregunté a la única persona que conocí realmente ahí, que fue al doctor (Harmutt) Hopp (condenado a cinco años de prisión en Alemania), y él me negó todo, absolutamente todo y los colonos también".

A su juicio, "estaban todos, de alguna manera, hipnotizados por este Schäfer y esta ideología que tenía extraña y era una secta, pero de las sectas peores que me ha tocado ver. Pero eso lo vine a saber después".

"Yo confío en que la gente de buena fe, no va a creer las calumnias que han levantado contra mi", enfatizó, aunque agregó que a la reunión del comité de ética irá su equipo de abogados: "Tengo pleno derecho a defenderme de acusaciones falsas".