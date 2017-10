Penquista logró "lo increíble" en el póker y se llevó 72 millones de pesos en un minuto

Un hombre ganó más de 72 millones de pesos tras recibir en sus manos una "flor imperial" en un partido de póker, durante la noche del jueves en el casino Marina del Sol de Talcahuano, Región del Biobío.

El afortunado, un penquista identificado con las iniciales M.G.M., realizó el movimiento más complejo del juego: reunir las cinco cartas más altas de una sola pinta, lo que ocurre estadísticamente, al menos, una vez cada dos millones y medio de jugadas.

Más difícil aún era esta mano en la modalidad en la que probó su suerte: el póker caribeño. Es una jugada "muy extraña, pues las cinco cartas que conforman la escala real salieron en orden, en una sola entrega. Si en el Texas Hold'Em la posibilidad es que sea una en 2,5 millones de jugadas, que ocurra esta combinación en el póker caribeño es tanto o más escasa", explicó César Aguilera, director de Mesas de Juegos.

"Cuando recibí el pack de cartas no lo podía creer. La última que vi fue el as de diamante, lo que me confirmaba la jugada. La revisé como cuatro veces porque realmente no podía ser que me saliera. Ni siquiera la croupier me creía", recuerda el hombre acerca de su "jugada increíble".

El afortunado ganador contó que el premio llega en el momento justo: "Este dinero me viene como anillo al dedo porque trabajo como independiente y estamos buscando financiamiento para lograr avances tecnológicos. Con esta plata iremos al extranjero y podremos tener las capacitaciones que necesitamos. Ser un emprendedor en Chile cuesta mucho, pero cuesta mucho más cuando se es emprendedor tecnológico".