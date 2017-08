Transportistas y comercio de Valparaíso realizarán movilización contra la delincuencia

Los dirigentes no descartan ampliar las movilizaciones de no tener respuesta por parte de las autoridades.

Representantes de los camioneros, de la Federación de Conductores de Buses de Viña del Mar y Valparaíso y locatarios del centro de la ciudad puerto acordaron realizar una movilización el miércoles 23 de agosto para manifestarse en contra de la delincuencia que -dicen- los afecta.

La manifestación consistirá en una caravana de camiones y buses que partirá desde la Ruta 68 hasta el centro de Valparaíso.

El presidente de la Federación Regional de Dueños de Camiones, José Egido, explicó que "en esta primera manifestación, si no tenemos respuesta sólida, contundente por parte de la autoridad, me temo que estaríamos frente a una posibilidad de un paro ya un poquitito más prolongado y no estaríamos hablando de manifestaciones".

"También pretendemos hacer partícipes a nuestros pares de los distintos puertos de Chile considerando el tema de los camioneros, sobre todo, la zona del sur, Puerto Montt, donde también se están haciendo muy habituales los robos de carga, especialmente salmones de exportación", añadió el dirigente.

Se espera que más de 50 camiones y buses se pleguen a la marcha del miércoles, manifestación que aún no cuenta con autorización de la Gobernación Provincial de Valparaíso, condición necesaria para efectuarla.