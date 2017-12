Hotel canino se mudó sin avisar a los dueños: El lugar no era apto y cuatro perros murieron de calor

Tras la muerte de cuatro perros debido a las altas temperaturas, el dueño de un hotel canino fue formalizado por el delito de maltrato animal luego de que, de un día para otro, decidiera trasladar su negocio ubicado en Macul a Puente Alto con los 170 animales que cuidaba.

El hombre, que no avisó a los dueños de las mascotas del cambio de residencia, se mudó debido a que el dueño le solicitó el lugar debido a los constantes reclamos de los vecinos por los ruidos.

Carlos Muñoz, comisario de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente de la PDI (Bidema), aseguró que el "sujeto prestaba un buen servicio en el lugar que estaba antes (Macul), pero por quejas de vecinos que lo denunciaron por ruidos molestos, se tuvo que mover por orden del arrendador", publicó este sábado Las Últimas Noticias.

"Él no vaticinó que en el nuevo lugar no estaban las condiciones para albergar a todos los perros de una vez y éstos se vieron expuestos a una topografía no apta, en un sector precordillerano, donde sólo hay espinos que no brindan sombra", explicó el comisario.

Muñoz añadió que esta situación "sumado a las altas temperaturas, y a tenerlos amarrados con cadenas a los espinos, provocó que algunos perros sufrieran un shock térmico".

El comisario de la PDI detalló que fueron cuatro mascotas las que fallecieron producto del calor enfatizando que si bien el hombre no agredió a las mascotas, "sí cometió maltrato por omisión".

El dueño del hotel fue formalizado por delito flagrante de maltrato animal y quedó en libertad con el compromiso de entregar los perros a sus dueños.