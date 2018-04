Chiloé: Autorizan de extracción de mariscos en tres sectores de Quellón

La Seremi de Salud de Los Lagos anunció el levantamiento de la prohibición de extracción por marea roja que afectó a ciertos mariscos en algunas zonas de la comuna de Quellón.

En base a los últimos monitoreos, que registraron una disminución en los valores de la marea roja, la autoridad sanitaria informó que se está produciendo la apertura de tres sectores acotados del sur del archipiélago de Chiloé para la extracción de productos bentónicos.

Estas zonas corresponde a la Isla Cailín, con la autorización de extraer almejas y caracol picuyo en los sectores Yelcho y El Pinto, mientras que en los sectores La Baliza y el Árbol de Isla Laitec podrán hacer lo propio con almejas y caracoles negros.

El jefe provincial de la Seremi, Cristián Araneda, explicó que "se abren sectores que son específicamente de pesca más local, de embarcaciones mucho más chicas de gente que tiene menor acceso a poder navegar más afuera, que no pueden retirarse mucho de la costa", mientras que "en el sector de las afueras, todo lo que corresponde al extremo más sur de la isla, todavía está cerrado".

En tanto, en los sectores La Mora y otros de Canal Coldita se autorizó la extracción de choritos y almejas, pero se mantiene prohibición para cholgas, que continúa con valores de marea roja por sobre la norma.

"Hay que tener el resguardo que con la extracción que hagan de cholgas, que en ese sector no se pueden extraer, porque todavía tenemos niveles un poco más altos, y mientras no tengamos la seguridad de que ese sector está apto al 100 por ciento para el consumo no vamos a abrir el sector para ese producto", sostuvo la autoridad.

De todos modos, desde la Seremi advierten que aún se mantiene latente el riesgo de marea roja en la zona sur de Chiloé.