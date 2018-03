Diputada DC presentará proyecto que busca controlar la contaminación por malos olores

La diputada Joanna Pérez (DC) presentará un proyecto de ley que buscará regular la contaminación por olores en localidades dedicadas al rubro maderero y pesquero.

Todo esto por las denuncias ciudadanas por malos olores en la ciudad de Coronel, en la Región del Biobío que, según un comunicado, están provocando efectos en la salud de la población.

"Hay una situación de olores que afecta a distintas localidades generándose problemas que llegan inclusive a centros de atención de salud, con náuseas y vómitos producto de estos olores", según especifica la diputada.

La diputada afirmó que hasta el momento no existe una reglamentación, existiendo un "vacío legal" al respecto, agregando que tampoco hay personas especializadas en tema de contaminación por olores en nuestro país.

Pérez, diputada por la Región del Biobío, hace referencia a zonas especializadas en actividades madereras que generalmente expelen malos olores en las localidades, además de los sectores costeros donde prima la pesca y vertederos.

"No tenemos parámetros ni tecnologías para medir, muchas veces los causantes no son sancionados ni fiscalizados y la comunidad no sabe cómo reclamar", dijo Pérez, quien además buscará medidas de "planificación y ordenamiento territorial" de actividades que generen la mayor cantidad de malos olores en lugares donde habitan personas.