Intendencia justificó retraso en retiro de barco salmonero hundido en Chonchi

El intendente subrogante de la Región de Los Lagos, Juan Carlos Gallardo, respondió durante este miércoles a los diversos cuestionamientos que desde distintos sectores se han hecho por la demora en las labores de reflote y retiro del barco salmonero que se hundió en el sector de Pilpilihue, comuna de Chonchi, con más de 200 toneladas de pescados muertos y 66 mil litros de petróleo.

Desde el fin de semana pasado que la Armada espera el último informe de la empresa CPT para enfrentar la emergencia marítima. El intendente de la Región de Los Lagos, Ricardo Millán, había dado como último plazo el pasado martes para recibir el informe, lo que no ocurrió

Respecto a esto, el intendente subrogante en el cargo, Juan Carlos Gallardo, reiteró que "más importante que los plazos es que el trabajo se haga bien y por lo tanto el plan de contingencia que ha presentado la empresa ha tenido observaciones de la Armada".

Según el senador por la Región de Los Lagos Rabindranath Quinteros (PS), "hay una negligencia y una demora excesiva. No puede ser que después de 14 días, con las tecnologías que hoy tenemos no sólo en el mundo sino también en nuestra región, no puedan todavía reflotar una embarcaron que está a 10 o 12 metros de profundidad"

"Esa materia orgánica está en absoluta descomposición y el peligro que tenemos de cualquier vaciamiento de petróleo va a hacer un daño ecológico tremendo", agregó.

La incertidumbre reina en la localidad de Pilpilihue frente a un posible daño medioambiental en la zona mientras se espera que se inicien los trabajos de retiro de la carga contaminante que permanece en el mar interior de Chonchi.