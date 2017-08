Intendencia y KDM presentaron recurso de protección contra alcalde de Til Til

"El intendente no ha hecho ninguna declaración sobre la legalidad de la empresa", dijo el jefe comunal.

La Intendencia Metropolitana y la empresa KDM presentaron un recurso de protección contra el alcalde de Til Til, Nelson Orellana, tras su decisión de clausurar 31 instalaciones del relleno Loma Los Colorados, que recibe basura de buena parte de Santiago.

El jefe comunal había justificado la semana pasada su decisión en que estas instalaciones no cuentan con regularización, permiso municipal ni recepción final.

La acción legal fue declarada admisible por la Corte de Apelaciones de Santiago, ante lo que el alcalde Orellana sostuvo estar sorprendido.

"Estamos conociendo recién en su forma qué es lo que ellos están presentando en este recurso, pero lo que me impacta, lo que me impresiona, es que la Intendencia se haga parte de una situación tan compleja como que un Municipio de este país, un alcalde de este país, amparado en la Ley General de Urbanismo y Construcción, haya clausurado 31 instalaciones de una empresa y el intendente (Claudio Orrego) no ha hecho ninguna declaración sobre la legalidad de la empresa", aseveró.

Orellana cuestionó que Orrego "hoy sale a defender la empresa, por lo cual está amparando situaciones ilegales, lo cual me deja muy consternado y preocupado".

Cabe mencionar que la acción no es vinculante y está todavía en trámite, por lo que las 31 instalaciones continúan clausurados. El jefe comunal tiene cinco días para entregar todos los antecedentes.

Empresa acusó "negligencia" del Municipio

Desde la empresa KDM emitieron un comunicado defendiendo la acción judicial, calificando como "un acto ilegal y arbitrario" la clausura de las instalaciones.

"La falta de recepción municipal de ciertas instalaciones se debe en parte a responsabilidad y negligencia del Municipio, que ha extraviado documentación relativa a los permisos de edificación debidamente otorgados y ha entorpecido el trámite de estos", explicaron en el texto.

KDM e @IntendenciaRM presentaron recurso de protección contra alcalde de Tiltil. Acá comunicado de empresa // @Cooperativa pic.twitter.com/0pkmFAOwiK — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) 1 de agosto de 2017

Por su parte, desde la Intendencia Metropolitana declinaron referirse a la presentación del recurso, pues este se encuentra en trámite.