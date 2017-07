Intendente afirma que el relleno sanitario de KDM en Tiltil seguirá funcionando

El intendente Metropolitano, Claudio Orrego, informó durante la mañana de este viernes que el relleno sanitario Loma Los Colorados seguirá funcionado normalmente.

"El relleno sanitario, tal como lo ha reconocido el propio alcalde, sigue funcionando normalmente. Lo que sí, él ha clausurado -conforme a la ley- un conjunto de instalaciones que la empresa tiene el deber de regularizar", aclaró la autoridad.

Tras esto, Orrego enfatizó en que "hacemos un llamado a la ciudadanía a tener tranquilidad, porque el relleno como tal va a seguir funcionando, ya que las únicas dos autoridades que pueden clausurar un relleno sanitario en Chile son la Seremi de Salud y la Superintendencia de Medio Ambiente con una resolución judicial, y nunca de ambas cosas han ocurrido al día de hoy".

"El alcalde ha sido muy claro hoy día en la mañana de lo que ellos han clausurado que tiene que ver con ciertas instalaciones del relleno y eso no significa que no puedan acceder los camiones y los trenes que llevan la basura", recalcó.

Además criticó a la KDM, señalando que "me parece bastante inaceptable que una empresa lleve 21 años funcionando con instalaciones que no tenían recepción de obras, entonces ellos no cumplieron su parte y el municipio hoy día está pasando a palabras mayores, pero eso se puede regularizar".

En este contexto, Orrego indicó que "él (alcalde) claramente hoy día ha pasado a pasos mayores como una manera de presionar por una resolución que ha sido respetada por la institucionalidad ambiental".

"Muchas de las críticas que se han hecho respecto al tema de Tiltil son válidas. Ahora, tenemos una institucionalidad que tenemos que cumplir. Cuando una empresa plantea un proyecto que respeta esa institucionalidad ambiental no nos queda otra que aprobarla, aunque no nos guste el proyecto (... ) No se puede cerrar el relleno sanitario, eso es ilegal y además sería una inmoralidad", concluyó.

Alcalde: Que no se adelente al intendente

Ante esta situación, el alcalde de la comuna, Nelson Orellana, dijo que "no lo considero un revés para nada, siempre dijimos que nosotros veníamos a clausurar las instalaciones que nosotros por facultades tenemos para clausurar".

"Estoy esperando el informe que me entregue la gerencia de KDM (...). Estamos a la espera de este informe y que no se adelante el intendente que esto no es tan fácil como él cree que con un baño químico se va a solucionar el tema que hoy día se está generando aquí en KDM", aseveró.

KDM: 23 toneladas de basura no se reciclarán

En medio del conflicto, Pablo Cortés, gerente de operaciones de la empresa KDM, señaló qie "KDM lamenta la medida tomada por el alcalde a través de la cual amenaza con una emergencia sanitaria a la Región Metropolitana, para presionar con temas que no tienen que ver con KDM, sino más bien con la aprobación de un relleno sanitario de sustancias peligrosas de la empresa Ciclo".

"Nosotros hemos implementado un plan de contingencia para continuar con la recepción de residuos y disposición final, y operar normalmente, y para garantizar la seguridad de las operaciones de los trabajadores también evaluaremos el funcionamiento de cada una de las instalaciones hoy día clausuradas", indicó.

Y detalló que "lamentablemente en las instalaciones clausuradas por el alcalde está la planta de reciclaje que no podrá seguir operando dejando así de procesar 23 toneladas de residuos diarios provenientes de las comunas de Pudahuel, Quilicura, Vitacura, Colina, Ñuñoa y lo Barnechea".

En tanto, Daniel Castillo, chofer de un camión recolector de basura, comentó que "va a ser un problema muy grave porque no hay ningún vertedero más porque el otro en Santa Marta y no podemos ir de Los Andes a Santa Marta. Igual el sanitario anda bien, porque vamos echando y ellos van tapando al tiro".

Ministra de Salud: "Esperamos que prime la cordura"

La ministra de Salud, Carmen Castillo, comentó la situación que enfrenta la comuna de Tiltil y señaló que "el cierre del relleno sanitario está en este momento en pleno proceso".

"Sabemos que hay distintas medidas que está tomando el señor alcalde. Esperemos que prime la cordura, dado que sabemos que eso significa un impacto ambiental bastante serio. Esperamos que el diálogo en este caso sea el método por el cual nosotros podamos superar estas diferencias y que ojalá logremos una buena solución", afirmó.

Por último, sostuvo que "hay una decisión tomada en la cual hay una empresa que se va a instalar que cumple con todas las exigencias sanitarias desde el punto de vista del Ministerio de Salud".

Por otra parte, Carlos Aranda, seremi de Salud, indicó que "nosotros velamos por las condiciones laborales de los trabajadores del relleno sanitario y de todas las empresas, por lo tanto, en este momento están funcionando y vamos a hacer una fiscalización para que se cumplan con todas estas condiciones y las medidas reparatorias que ellos están tomando".

Algunos diputados por la zona también han llegado para conversar con autoridades sobre lo que sucede en el vertedero.

Es el caso del diputado DC Gabriel Silber, quien estuvo en la Intendencia y ahora se dirigó hasta La Moneda para hablar con el ministro del Interior.