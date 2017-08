Ministro de Medio Ambiente y rechazo a Dominga: "La decisión no fue política"

El ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, dijo a Cooperativa que está "seguro" de que el Gobierno tomó la decisión correcta al rechazar el proyecto minero-portuario Dominga, de la empresa Andes Iron, que pretendía instalarse en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

"Estas decisiones son complejas, difíciles, pero es importante tomarlas y no postergarlas, porque es muy injusto para los gobiernos tener que resolver proyectos como nos tocó a nosotros resolver HidroAysén, Punta Alcalde, Mediterráneo, Río Cuervo, por nombrar algunos... Nosotros creemos que es justo tomar las decisiones oportunamente, y eso es lo que hizo hoy día el Comité de Ministros", dijo Mena en conversación con Una Nueva Mañana.

El ingeniero afirmó que "la institucionalidad actual protege los ecosistemas y la seguridad de las personas" bajo reglas que "están claras, en el sentido de que lo que importa para los gobiernos es resolver y tomar decisiones".

"Hoy día hay una gran cantidad de proyectos de inversión que tienen aprobación ambiental. Durante el periodo (de Gobierno) pasado (de Sebastián Piñera) se judicializaban y se terminaban echando para atrás los proyectos, porque la misma Corte Suprema decía que el proceso de tramitación no era legal ni oportuno. Nosotros tenemos un récord de muy baja judicialización y hemos perdido pocos casos", aseguró.

"Lo que ha obrado el Gobierno es darle certeza jurídica a las decisiones, y esta certeza también tiene que ver con tomar decisiones oportunamente, como lo hemos hecho hoy día en el Comité de Ministros: si un proyecto cumple la normativa, lo aprobamos. Si no cumple no podemos aprobarlo", indicó, precisando que el "vicio esencial" de Dominga es que "no se hacía cargo de los impactos en los ecosistemas. Por lo tanto, no podía ser aprobado por el Gobierno".

"Impactos demasiado altos"

"Estamos seguros de que nuestra decisión fue la correcta", dijo Marcelo Mena, descartando cualquier consideración "política" tras lo resuelto por él y sus pares, como acusó ya la Sociedad Nacional de Minería y, en su momento, el diputado DC Matías Walker, quien hoy volvió a emplazar al Ejecutivo.

Empresarios mineros en picada contra decisión del gobierno por Dominga. "Es una mala noticia para Chile", aseguran @Cooperativa pic.twitter.com/RmT0Poxheh — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) 21 de agosto de 2017

Gobierno debe comprometer ahora inversión pública equivalente en La Higuera y la Región que sustituya desempleo y decrecimiento económico. — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) 21 de agosto de 2017

"Esta decisión no es política, tiene que ver con la información que recibió el Comité de Ministros (...) Acá hubo un análisis técnico: se entregaron 14 informes nuevos, de 14 instituciones del Estado, que cada una, independientemente, llegó a una conclusión, y la mayoría de ellas con observaciones; muchas de ellas de fondo y muy, muy duras en cuanto a que los impactos ambientales eran demasiado altos o inciertos como para poder aprobar el proyecto", sobre todo en una zona que tiene un ecosistema "único y especial".

Marcelo Mena recordó que Andes Iron tiene la opción de recurrir a los tribunales ambientales y a la Corte Suprema, pero afirmó que, por lo general, aquellas instancias han confirmado lo resuelto por el Comité de Ministros en "decisiones oportunas, ajustadas a criterios técnicos", que "dan certeza jurídica", insistió.

Toma en Municipalidad de La Higuera

Cabe mencionar que en La Higuera la comunidad está dividida, pues parte de los residentes apoyaba y estaba esperanzada con la concreción del proyecto de Andes Iron, que había comprometido un plan de desarrollo integral para la zona.

Esta mañana "nosotros nos tomamos la Municipalidad, interrumpimos en el Concejo al señor alcalde por lo mismo", comentó Pablo Molina, presidente de la llamada Mesa Social por La Higuera.

"En realidad ellos no tienen culpa, porque esto se votó en Santiago, pero también queremos apoyo: que se diga abiertamente la cifra de desempleo que tenemos en la comuna; que necesitamos agua potable, que necesitamos alcantarillado y necesitamos empleo, que con este proyecto esperábamos tener eso en nuestra comuna", señaló el dirigente.