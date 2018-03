Tren que transportaba basura sufrió un incendio en el sector de Polpaico

Un tren de la empresa KDM cargado con basura sufrió un incendio en el sector de Polpaico, en la comuna de Tiltil, durante la tarde de este sábado cuando se desplazaba hasta el relleno sanitario Lomas Lo Colorado.

Según informó la Municipalidad de Tiltil, los vecinos del sector advirtieron sobre el hecho por lo que Bomberos se movilizó para apagar las llamas del convoy.

El alcalde de Tiltil, Nelson Orellana, indicó que "es preocupante la alta accidentabilidad que presenta el transporte de basura que llega a nuestra comuna, al mismo tiempo, es alarmante no conocer el contenido que en muchas ocasiones transportan los diversos silos del tren basurero".

"Esta falta de información agrava la situación dado que no sabemos si este contenido pudiese presentar un alto riesgo para la población vecina y los bomberos que concurran a extinguir el incendio", añadió el jefe comunal.

El alcalde Orellana enfatizó que "esta empresa no tiene protocolos, no se sabe qué es lo que transporta en los vagones por lo que expone de manera criminal a nuestros vecinos en una situación que todavía no la podemos entender, que no sabemos con esta emergencia qué estamos respirando, si realmente estamos complicando a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, porque nadie sabe que tienen estos silos adentro".

El jefe edilicio sostendrá una reunión el martes con la intendenta Karla Rubilar donde aprovechará de mostrarle su preocupación por las negligencias que acusa a la empresa de servicios de basura.

Por su parte, la gobernación provincial de Chacabuco entregará este domingo una versión oficial del hecho explicando las causas del siniestro, además de las medidas para prevenir que situaciones así vuelvan a pasar.

El municipio además pedirá a la empresa KDM, mediante un oficio, que se le entregue mayor información del contenido que llevaba el tren al momento del incendio.

Este incidente se suma a lo ocurrido en agosto pasado, cuando un convoy de la misma empresa descarriló en el sector de Rungue, en Lampa, aunque en aquella oportunidad KDM apuntó a un "acto vandálico" como causa del accidente.