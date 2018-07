Tribunal Constitucional dio luz verde a ley que prohíbe entrega de bolsas plásticas en todo Chile

En el marco del Día Internacional Sin Bolsas Plásticas, el Tribunal Constitucional (TC) confirmó este martes que verificó el control de constitucionalidad del proyecto de ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en todo el país, lo que permite que sea promulgado de manera oficial.

Esto, tras rechazar el téngase presente que ingresó la industria del plástico la semana pasada para evitar el fin de estas bolsas.

La noticia fue confirmada por la ministra del Medioambiente, Marcela Cubillos, quien afirmó estar "muy conforme, era la etapa que faltaba. Fue una ley que fue aprobada por la unanimidad de los parlamentarios y que ha sido empujada tanto por el Gobierno anterior como este Gobierno".

"Hoy hay un Fallo del TC que le ha dado el vamos a esta ley. Para nosotros lo más importante es (recalcar) que esta ley la hacemos por algo y no contra nadie: a favor de la protección medioambiente y no en contra de una industria en particular", dijo Cubillos.

¡Hoy celebramos! 💚😮

En el Día Internacional Sin Bolsas Plásticas el Tribunal Constitucional ha dado luz verde a la ley #ChaoBolsasPlásticas que prohibe entrega de bolsas plásticas de comercio en todo Chile.



+Info en https://t.co/GnpCBEIiLr pic.twitter.com/gracoPngvR — Min. Medio Ambiente (@MMAChile) 3 de julio de 2018

El Congreso Nacional despachó el 31 de mayo el proyecto de ley que prohíbe el uso de estas bolsas en los comercios de todo Chile, convirtiéndolo en el primer país latinoamericano en aprobar esta medida.

Tras el despacho del proyecto, se esperaba el control de constitucionalidad del TC para su promulgación oficial.

La ley entrega un plazo de seis meses para que el gran comercio inicie esta restricción mientras que los minoristas tienen un plazo de dos años desde la promulgación. En tanto, las multas por no cumplir la normativa, la que deberá ser fiscalizada por los municipios, llegan hasta las 5 UTM (238 mil pesos).

El Tribunal Constitucional también reveló que "el detalle y fundamento de los acuerdos, así como los votos particulares, serán publicitados en la sentencia, la cual será expedida dentro de los próximos 30 días".

Gran comercio se prepara para nueva medida

El gran comercio, en tanto, ya se está preparando para la nueva legislación.

Según la presidenta de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, Katia Trusich, "la idea es precisamente que las personas tengan una bolsa y que por única vez tengan que comprarla o se hagan una de ellas, hoy estamos regalando bolsas como una medida de contribuir a que las personas puedan tener sus bolsas reciclables".

"(Esperamos) que esta sea su herencia, que la vayan usando, la lleven en el auto en su cartera a donde sea que vayan y de esa manera la puedan usar una y otra vez y traspasarla incluso a sus hijos para que también tengan esta conducta", agregó.