Las Condes: La zona donde se revisará casa por casa presencia de la mosca de la fruta

El alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) activaron el sábado el plan de emergencia casa por casa por presencia de la mosca de la fruta, que se extenderá hasta marzo.

"Son más de 5 mil millones de dólares en exportaciones de fruta que, si Chile tuviera mosca de la fruta, no podrían entrar a Estados Unidos, no podrían entrar a China, no podrían entrar Corea, por eso tenemos que hacer esto ahora", destacó el jefe comunal.

El área que contempla el plan de emergencia es una "relativamente importante de la comuna de Las Condes, porque es toda la zona del barrio El Golf. Los 800 metros abarcan desde Presidente Errázuriz hasta Isidora Goyenechea, y de Sánchez Fontecilla -que es límite con Providencia- hasta Málaga", explicó.

"Esto es muy importante para Chile. Así es q(ue) estoy comprometido con el Sag a q(ue) vecinos abran las puertas.Y q(ue) por favor nadie saque fruta", llamó posteriormente en su cuenta de Twitter Lavín, y recalcó: "Lo más grave sería sacar fruta de esta zona y llevarla a otra parte. No lo hagan".

Al interior del círculo rojo, el órgano retirará toda la fruta y hará un tratamiento en el suelo bajo la copa de árboles frutales, indicó el alcalde.

Dentro del círculo azul, solo se hará un tratamiento aplicando un producto en los árboles frutales.

En tanto, en toda la zona hasta líneas verdes se instalarán 1.800 trampas de monitoreo en los árboles frutales para chequear presencia del insecto, que serán revisadas todas las semanas.

SAG: Este es un brote esporádico

Por su parte, el director nacional del SAG, Ángel Sartori, explicó que la mosca de la fruta "al ser humano no le afecta, daña la fruta, pero no lo afecta, no es un problema que le vaya a producir alguna intoxicación", dijo.

"Es un problema que daña a la fruta, produce regulaciones al comercio. Hay muchos países que no pueden exportar fruta porque tienen mosca de la fruta. Nosotros somos un país libre (de la mosca de la fruta desde 1995), con estos brotes esporádicos, y este brote esporádico debemos controlarlo a la brevedad, y eso es lo que vamos a hacer", remarcó.