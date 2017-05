Seremi de Medio Ambiente e Intendencia instalan ropero ecológico en Santiago

La Seremi de Medio Ambiente y la Intendencia de la Región Metropolitana presentaron este lunes una iniciativa de ropero ecológico ubicado en la Plaza de Bolsillo de calle Morandé (frente al palacio de La Moneda) y que busca convertirse en un lugar para que la gente done ropa en buen estado y a la vez quien necesite alguna prenda pueda obtenerla.

"La invitación es vestirse a conciencia e incentivar la colaboración entre las personas", afirmó Philip Romero, creador de Tedoy.ropa, iniciativa que fue lanzada junto al seremi de Medioambiente, Jorge Canals, y el intendente metropolitano, Claudio Orrego, y que busca la reutilización de prendas de vestir en buen estado, permitiendo vivenciar la experiencia de "dar y recibir".

Tedoy.ropa es una red de colaboración que promueve la consciencia humana a través del consumo colaborativo y la economía circular, impulsando la movilidad de recursos sin ventas ni trueques: permite que las personas puedan dejar cualquier prenda en buen estado, para que alguien le pueda dar una mejor utilidad.

Para el seremi Jorge Canals esto es un llamado de atención: "No solo en emergencias o catástrofes es la ocasión para entregar aquellas prendas que uno no utiliza, creo que este sistema de empresa social y colaborativa es una excelente forma de reciclar, lo que para ti hoy no tiene un valor para otros sí. Pequeñas acciones como estas, están ayudando a un Santiago más humano y más verde".

"El reciclaje no solo tiene que ver con el cartón, con vidrio o papel, sino que también tiene que ver con la ropa que cuesta mucho que se degrade y que muchas veces termina en los rellenos sanitarios", planteó el intendente Orrego, quien recalcó que el único requisito para poder participar de la iniciativa es compartir prendas en buen estado.

"En Chile cada persona produce en promedio 1,1 kilos de residuos domiciliarios al día. En conjunto, generamos alrededor de 7,4 millones de toneladas en un año. De este volumen, los chilenos apenas reciclan el 10 por ciento, por lo se requiere crear consciencia sobre la importancia del reciclaje y esta es una muy buena manera de hacerlo", puntualizó Canals.

Este ecocolgador estará habilitado durante toda la semana en la Plaza de Bolsillo, ubicada en Morandé 83 de 10:00 a 18:00 horas.